“Vai tā drīkst?” Purvciemā kaimiņi nokrāsojuši daudzdzīvokļu mājas fasādi katrs savā krāsā 0
Sociālajā medijā “Facebook” plašu uzmanību piesaistījis kādas daudzdzīvokļu mājas skats Purvciemā, kur atsevišķi fasādes fragmenti ieguvuši atšķirīgus krāsojumus un apdares risinājumus.
Diskusiju aizsāka aculiecinieka ieraksts par piecstāvu daudzīvokļu ēku, kurā blakus esošie ārsienu segmenti atšķiras: viens ir tumši pelēks, otrs – palicis oriģinālajā tonī, bet vēl cits lejā ieguvis dzeltenīgu apmetumu.
Ieraksta autors vaicāja: “Purvciems, 5stāvīga māja, bet katrs kaimiņš izdomā sev citu fasādes krāsu! Vai tā drīkst?”
Komentāros pie ieraksta iedzīvotāju viedokļi krasi dalījās. Daļa komentētāju situāciju uztvēra ar atbalstu, norādot, ka tas atsvaidzina pelēko mikrorajonu vidi:
“Ja katrs nokrāsotu savu kvadratūru ar savu izvēlēto krāsu, būtu ļoti smuki un organiski. Labāk nekā vienā nezināmas krāsas noputējušā tonī,” raksta kāda “Facebook” lietotāja.
Cits komentētājs raksta: “Forši izskatās. Katrai Impērijai savs krāsojums!”
Vienlaikus daļa komentētāju šādu rīcību skaidroja nevis ar vēlmi mainīt mājas izskatu, bet gan ar praktiskām problēmām – plaisām, mitruma iekļūšanu un ēkas tehnisko stāvokli:
“Mājām sienām ir mikro plaisas… mājas ir nolaidušās. Man arī panelis ir jānokrāso, lai lietus ūdenis netiek iekšā,” stāsta kāda daudzdzīvokļu nama iedzīvotāja.
Cits komentētājs papildina: “Visticamāk, tā ir hidroizolācija, jo caur paneļiem sūcas mitrums.”
Tajā pašā laikā liela daļa diskusijas dalībnieku atgādināja, ka fasāde nav atsevišķa dzīvokļa īpašums un šāda “krāsošana” problēmu nesamazina:
“Nedrīkst. Bet traģiskākais jau ir tas, ka, dzīvojot šajā dzīvoklī, to smuko krāsojumu pats neredz! Mājas kopskats neuzlabojas. Efekts tam ir tikai un vienīgi psiholoģisks – man ir nokrāsota fasāde un es esmu izdevis naudu,” spriež kāda sieviete.
Cits komentētājs piebilst: “Man likās, ka šitādas lietas [uz papīra] ir jāsaskaņo ar pārējo nama dzīvokļu īpašnieku parakstiem.”
“Savu sienu” krāsot nedrīkst?
Lai gan viedokļi par šādu fasādes risinājumu dalās, jautājums paliek – vai daudzdzīvokļu mājas fasādi vispār drīkst mainīt pēc katra dzīvokļa īpašnieka ieskatiem? Uz šo jautājumu atbildi sniegusi Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments.
Tas nozīmē, ka viens dzīvokļa īpašnieks nevar vienpersoniski mainīt fasādes krāsu, siltināt vai pārveidot tikai savu ēkas daļu, neņemot vērā kopējo mājas risinājumu un nepieciešamo saskaņošanu.
Departaments norāda – ja tiek mainīts fasādes krāsu risinājums, tam nepieciešama atbilstoša saskaņošana un būvniecības dokumentācija. Savukārt darbi, kas veikti bez nepieciešamās dokumentācijas, var tikt atzīti par patvaļīgu būvniecību.
Vienlaikus ir arī izņēmumi:
“Saskaņā ar ĒBN 7.2. punktu būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami fasādes un jumta ieseguma krāsošanai, saglabājot līdzšinējo krāsojumu (krāsas toni), fasādes apgaismojuma ierīkošanai un markīžu un citu ierīču izvietošanai uz ēkas fasādes un jumta, ja to neierobežo citi normatīvie akti.”
Tomēr gadījumos, kad īpašnieki vēlas mainīt ēkas izskatu, piemēram, katrs savu fasādes fragmentu nokrāso citā krāsā, šāds risinājums nav uzskatāms par vienkāršu kosmētisku uzlabojumu.
Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikts, ka fasādes krāsojumam jāveido vienots ēkas tēls. “Aizliegts atšķirīgs krāsojums un apdare atsevišķiem būves fasādes fragmentiem,” skaidro departaments, piebilstot, ka atšķirīgi risinājumi pieļaujami tikai tad, ja tie jau paredzēti saskaņotā būvniecības iecerē kā arhitektonisks elements.
Tātad, lai gan dzīvokļa īpašniekam var šķist, ka viņš sakārto tikai savu mājokļa daļu, fasāde nav individuāls īpašums – tā ir visas mājas kopējā daļa. Līdz ar to arī krāsas izvēle nav tikai gaumes jautājums, bet lēmums, kas skar visu ēku.