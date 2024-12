“Ja 500 gadu nebija mums šo kociņu…” Ārsts Sokolovs skaidro, kāpēc cilvēkiem pilnīgi noteikti nevajag ausis tīrīt ar vates kociņiem Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas. Dzīvesveids” kāds skatītājs uzdeva jautājumu saistībā ar ausu tīrīšanu: “Tīrot ausi ar vates kociņu, vate nonāca no kociņa nost un palika ausī! Mēģinot dabūt to ārā, vate iestūmās vēl dziļāk [ausī]. Vai iespējams to dabūt ārā pašam vai ir jādodas pie ārsta?” Uz šo skatītāja jautājumu atbildēja Bērnu slimnīcas Ausu, kakla un deguna klīnikas vadītājs Jānis Sokolovs.

“Teikšu tā – labāk pašam to nedarīt! Par šiem vates kociņiem diskusijas ir jau demitiem gadu. Uz dažiem vates kociņu iepakojumiem ir rakstīts, ka nekādā gadījumā tos nelieciet ausī! Ausis nav jātīra ar [vates] kociņiem, tie ir paredzēti kosmētikai,” skaidroja ārsts Sokolovs. Visā pasaulē cilvēki tiek izglītoti par to, ka nevajag lietot vates kociņus ausu tīrīšanai, bet tomēr “kosmetaloģijas nozare uzvar”.

Bērnu slimnīcas ārsts TV24 raidījumā uzsvēra, ka ausis, tā teikt, dziļi iekšā nav jātīra. “Ja pirms 500 gadiem mums nebija šo [vates] kociņu, viss bija labi, un civilizācija ir izdzīvojusi, tas nozīmē arī to, ka šodien tie mums arī nav vajadzīgi. Ausis pašas iztīrās. Organisms ir izdomājis mehānismu, līdz ar to tīram tikai to, kas ir ārpusē, kas ir ar pirkstu sasniedzams un viss!” skaidroja Sokolovs.

Vai ausis būtu jāmazgā ar ūdeni? “Ar ūdeni skalot arī nevajag, jo ausīs ir jābūt sēram. Ausīs sērs ir tas, kas pasargā no iekaisumiem, tas uztur mikroklimatu auss ejā, lai labāk strādā bungplēvīte, lai auss eja labāk strādātu. Un tā ir barjera mikrobiem, lai tie nespētu radīt iekaisumus,” tā uzsvēra ārsts Sokolovs, kāpēc ausis nevajag tīrīt jo īpaši ar vates kociņiem, kas patiesībā paredzēti citiem mērķiem skaistumkopšanā.

Uz TV24 raidījuma vadītāja jautājumu, kā tad vispār ausis pareizi jātīra, Sokolovs atbildēja: “Nav jātīra! Atbilde ir tāda. Ausis ir jānotīra tikai tik tālu, cik ar dvieli no ārpuses jūs varat iztīrīt. Tālāk iekšā arī neko nevajadzētu darīt. Un tiem, kam veidojas šie sēra korķi, es arī neieteiktu pašiem mēģināt kaut ko tīrīt. Drošāk ir aiziet pie ausu, kakla, deguna ārsta, lai viņš iztīra šo ausi, nevis pašiem mēģināt mājās kaut ko darīt, jo bieži vien tas beidzas ar nepatikšanām,” ieteica Bērnu slimnīcas Ausu, kakla un deguna klīnikas vadītājs TV24 raidījumā “Uz līnijas. Dzīvesveids”.

Bet ko darīt ja vate no kociņa ir palikusi ausī? Uz to Sokolovs atbildēja, sakot, ka “pati dabīgi tā ārā no auss neiznāks”, bet tā obligāti ir jādabūn ārā. “Tur ir jāiet pie LOR un jāprasa palīdzība,” norādīja ārsts Sokolovs, atbildot uz TV24 raidījuma skatītāja jautājumu.

