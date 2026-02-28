Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Gardāka par gardu! Vista ar kariju ābolu mērcē 0

Māra Lapsa / Latvijas Mediji
22:11, 28. februāris 2026
Receptes

Sildošs pusdienu ēdiens, īpaši labs aukstā ziemas dienā.

Sastāvdaļas

Kokteilis
FOTO. Mākslīgais intelekts nosauc 10 pasaules pievilcīgākos vīriešus. Starp tiem – pretrunīgi vērtēts Latvijas politiķis
Nākamā nedēļa būs izšķiroša! Krievija plāno pārtraukt miera sarunas, ja Ukraina atteiksies piekrist vienai no tās prasībām
Drosmīgais Čehijas ministrs “atvēsina” Lavrovu ANO tribīnēs, pasakot viņam sejā to, ko citi neuzdrīkstas
Lasīt citas ziņas

4 nelielas vistas filejas
400 g skābenu ābolu
1-2 puravi
1-2 sīpoli
2 sarkanā čili pākstis
300 ml dārzeņu buljona
200 ml bezpiedevu jogurta
2 ēdamkarotes citrona sulas
2 ēdamkarotes karija
2 ēdamkarotes eļļas
sāls

Pagatavošana

Vistas fileju sagriež gabaliņos. Notīrītus puravus sagriež plānās ripiņās, nomizotus sīpolus daiviņās. Iztīrītas čili pākstis sagriež gredzenos.Dziļā pannā sakarsē eļļu un apcep vistu. Pievieno puravus un sīpolus un pāris minūšu pasautē. Iemaisa kariju. Pielej buljonu, pieber čili un uz mazas uguns sautē 10 minūtes.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kāpēc ASV un Izraēla uzbrūk Irānai? Kas līdz šim ir zināms par šo konfliktu?
Kokteilis
Par “Gada albumu” nosaukts “Sudden Lights” albums “īsas vasaras, garas ziemas”: noskaidroti “Zelta mikrofona” laureāti 20 kategorijās
VIDEO. Ja šorīt saņēmi šādus ziedus, zini – tie ir zagti! Garnadži paviesojušies Tērbatas ielas ziedu aparātā

Tikmēr nomizo ābolus un sagriež paprāvos gabalos. Kopā ar citrona sulu pievieno vistai un turpina sautēt 5 minūtes. Visbeidzot iemaisa sāli un jogurtu un vēlreiz uzkarsē.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Ir vērts pamēģināt! Sātīga vistas zupas recepte
Receptes
Ķirbi var ēst ne tikai rudenī: ātrā ķirbja sacepuma recepte
Receptes
Gardi un veselīgi: krāsaino burkānu un seleriju salātu recepte
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.