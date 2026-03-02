Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Maltās gaļas un ziedkāposta sacepuma recepte 0

Māra Lapsa / Latvijas Mediji
20:20, 2. marts 2026
Receptes

Aromātisks ēdiens, kas sasilda un piesien dūšu.

Sastāvdaļas

500 g maltās gaļas
400 g konservētu tomātu
1 liels ziedkāposts
1 mazs puravs
2 olas
1 ēdamkarote rīvmaizes
100 ml ūdens
1 tējkarote sāls
¼ tējkarotes melno piparu
1-2 tējkarotes kaltēta bazilika, timiāna un rozmarīna

Pagatavošana

Rīvmaizi ieber dziļā traukā un pārlej ar ūdeni, uzbriedina aptuveni 10 minūtes. Pievieno malto gaļu, olas, sāli, piparus un garšvielas. Pielej ūdeni un samaisa mīkstu mīklu. To liek cepamtraukā, vidū izveidojot nelielu uzkalniņu.

Ziedkāpostus noskalo, sadala rozetēs, liek uz maltās gaļas un nedaudz piespiež.

Uzkarsē sasmalcinātus konservētos tomātus, tiem pieliek sasmalcinātu puravu, uzbārsta sāli un piparus.

Maisījumu lej uz maltās gaļas (gar trauka malām). Trauku rūpīgi pārklāj ar foliju. Cep cepeškrāsnī 225 °C aptuveni 50 minūtes. Tad foliju noņem un turpina cept vēl 10 minūtes. Pasniedz ar vārītiem kartupeļiem

