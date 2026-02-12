Maskavā nezināms uzbrucējs mugurā sašauj ģenerālleitnantu – Slaidiņš apšauba Kremļa versiju par uzbrukumu ģenerālim 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš stāsta par ģenerālleitnanta atentāta mēģinājumu Krievijā.
Lai arī Krievija ģenerālleitnanta Vladimira Aleksejeva sašaušanā vaino ukraiņus, Slaidiņš pauž, ka ukraiņiem šāds gājiens būtu ļoti nevajadzīgs un neizdevīgs, jo šis ģenerālleitnants vadīja grupu, kas bija atbildīga par sarunu koordinēšanu ar Ukrainu.
Bet kam un kāpēc bija izdevīgi sašaut ģenerālleitnantu? Skaties video!