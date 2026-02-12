VIDEO. Ne katru dienu redzēsi ko tādu: Pērnavas pusē nofilmēts zaķu kautiņš 0

Braucot netālu no Mihkli ciema Pērnavas apriņķī, Virve Tūma kļuva par liecinieci neparastam un amizantam skatiem, kas lika viņai apstādināt automašīnu un steigā izvilkt telefonu.

Sieviete savā kamerā iemūžināja cilvēka acīm reti redzamu ainu – divi zaķi ceļa vidū skaidroja savstarpējās attiecības.

“Patiesībā kautiņš uz ceļa notika jau pirms manas ierašanās. Pagāja brīdis, līdz apstādināju auto un atvēru kameru, tāpēc video redzamas tikai beigu epizodes. Iespējams, es viņus arī iztraucēju, jo drīz vien abi pazuda krūmos,” “ERR News” stāsta Tūma.

Video viņa ievietoja arī sociālajos tīklos, kur daļa skatītāju izteica pieņēmumu, ka klips patiesībā ir vairākus gadus vecs un uzņemts pavisam cita cilvēka. Tomēr Tūma to noliedz.

“Video ir uzņemts pirmdienas vakarā, 26. janvārī. Iespējams, līdzīgi kadri jau ir redzēti, taču man tā bija pirmā šāda sastapšanās – un vēl ar iespēju to nofilmēt,” viņa uzsver.

Dabas portāls “Looduskalender” skaidro, ka video redzamie pelēkie zaķi ir samērā nometnieciski dzīvnieki, kas labi pielāgojušies mūsu apstākļiem. Vēsturiski tie Igaunijā nonākuši divējādi – gan ievesti muižās kā medību dzīvnieki, gan pakāpeniski izplatījušies dabiski no dienvidiem uz ziemeļiem.

