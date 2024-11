Māris Sprindžuks Māris Sprindžuks

“Ja jums ir zema alga, tad nopērciet dzīvokli, lai izīrētu!” Sprindžuka ieteikums pamatīgi sakaitinājis sabiedrību Ieteikt







Aizvadītajā nedēļā TV24 raidījumā “Naudas cena”, tika analizēta situācija nekustamo īpašumu tirgū un ar to saistītās nodokļu izmaiņas, kas paredz to, ka no nākamā gada būs divas kadastrālās vērtības – fiskālā un universālā, bet kapitāla pieauguma nodoklis palielināsies no 20% uz 20,5%, kā arī būs mainījies nekustamo īpašuma nodoklis.

Reklāma Reklāma

Raidījuma laikā Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāja biedrs Māris Sprindžuks (AS) izteicies sekojoši:

“Par procentu samazinot iemaksu 2.pensiju līmenī, valdība dod skaidru signālu, ka nākotnē pensijas mūs mazākas. Un, ja saki “A”, tad saki arī “B” – tātad, būtu tikai godīgi pateikt: cilvēki domājiet par savām vecumdienām! Ja jūs neveidojat pensiju maksājumus, ja jums ir zema alga, tad jums jādomā par kaut ko citu – nopērciet dzīvokli, lai varētu izīrēt vai ieguldiet akcijās.”

Sociālā tīkla “X” lietotāji gan nav vienisprātis ar Sprindžuka komentāru, asi kritizējot viņa izteicienu.

Ja jums ir maza alga, nopērciet dzīvokli un izīrējiet‼️ pic.twitter.com/bTrRL0JVG8 — kovacs 14🦞 🇱🇻🇺🇦 (@viva74093426) November 5, 2024

Ja nav maizes, ēdiet kūkas. — Kora 🌻 (@Kornelija_zk) November 5, 2024

Šādos gadījumos der ieskatīties PDB kārtējā varoņa deklarācijā. Sprindžukam 20+ gadi valsts maizē, 2023.g.algā gandrīz 100 tūkstoši. Un tāds pamāca, ko darīt, kad varētu pietrūkt pensijai. pic.twitter.com/zkMnWhqGkf — Jānis Bērziņš (@Janis8578943573) November 5, 2024

Slavenais teiciens par lasi izklausās — oto andreļūns (@OAndreluns) November 5, 2024

Tikmēr algas (uz papīra) cilvēkiem Rēzeknē🤣😭 šie iedzīvotāji pilnīgi noteikti bez jebkādām problēmām var atļauties i dzīvokli nopirkt, i elektrisko auto … ha ha ha … vispār ir pārēdušies un laiks sākt tievēt. Tādas ir mūsu ierēdņu domas 😎😂 pic.twitter.com/xlekE0gWfo — BuJanisX (@bu_janis52356) November 6, 2024