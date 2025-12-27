Apledojums un slideni ceļi
Apledojums un slideni ceļi
Foto: AFP/SCANPIX/LETA

Uz daudziem ceļiem veidojas apledojums; Rēzeknes pusē braukšanas apstākļi jo īpaši slikti 0

LETA
19:30, 27. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Sestdienas vakarā Latvijas austrumu daļā uz daudziem ceļiem veidojas apledojums, bet Rēzeknes apkārtnē braukšanas apstākļi atkalas dēļ ir ļoti apgrūtināti, liecina VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) apkopotā informācija.

Kokteilis
Ko vilkt mugurā, sagaidot Ugunīgā Zirga gadu? Padomi katrai zodiaka zīmei, lai piesaistītu veiksmi un harmoniju
Kas tad nu? Baltais nams paziņo, ka Trampa un Zelenska tikšanās laiks tiek pārcelts
Ir laiks atbrīvoties no vecā: 5 lietas, kuras būtu ieteicams izmest pirms Jaunā gada 12
Lasīt citas ziņas

Apledojusi ir Valmieras šoseja no Braslas tilta līdz Valkai, vairāki Vidzemes šosejas posmi, Daugavpils šoseja no Piekalniem līdz Latvijas robežai un visi valsts galvenie autoceļi Latgalē.

Savukārt dažu desmitu kilometru rādiusā ap Rēzekni ceļu stāvoklis ir īpaši slikts – LVC braukšanas apstākļu kartē tie iekrāsoti sarkani un norādīts, ka atkalas dēļ uz šiem ceļiem veidojas melnais ledus.

CITI ŠOBRĪD LASA
Floridā sākusies Trampa un Zelenska tikšanās: ASV prezidents ziņo, ka centieni izbeigt karu ir noslēguma stadijā
“Tirgojam no paletēm un vēl lepojamies ar to.” Pircējs nepatīkami pārsteigts par novēroto situāciju kādā no Daugavpils pārtikas preču veikaliem
VIDEO. Tikai pēc publicēšanas internetā tūrists sapratis – bija soļa attālumā no drošas nāves

Daudzviet Latgalē un Vidzemē ir apgrūtināti braukšanas apstākļi arī pa reģionālajiem un vietējiem ceļiem.

Slidenie ceļu posmi tiek kaisīti.

Turpretim pa Tallinas šoseju, kā arī pa ceļiem Rīgas apkārtnē, Kurzemē un Zemgalē ap plkst. 19.15 braukšanas apstākļi bija apmierinoši, liecina LVC apkopotie dati.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Stiprais vējš neatkāpjas: glābēji saņēmuši desmitiem izsaukumu par vētras radītajiem postījumiem
Labāk palikt mājās! Rīdzinieki aicināti neapmeklēt parkus un kapsētas
Latvijā izsludināts oranžais brīdinājums par stipru vēju – iespējami postījumi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.