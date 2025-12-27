Slepeni dokumenti atklāj, ka Baltkrievijā top munīcijas rūpnīca Krievijas armijai 0
Bijušo Baltkrievijas drošības struktūru darbinieku organizācijas BELPOL iegūtie slepenie dokumenti, ko analizējis Austrumeiropas politikas pētījumu
centrs, atklāj jaunas munīcijas rūpnīcas būvniecību Baltkrievijā Krievijas armijas vajadzībām, vēsta 360TV Ziņas.
Projekts ar nosaukumu "Učastok" paredz Baltkrievijā gadā saražot gandrīz pusmiljonu artilērijas lādiņu un raķešu. Lai apietu Rietumu sankcijas, Aleksandra Lukašenko režīms šo plānu īsteno īpašā slepenībā, piesaistot tehnoloģijas no Ķīnas un Irānas.
Zīmīgi, ka rūpnīca tiek celta steigā Sluckas rajonā – tieši virs bijušā munīcijas arsenāla drupām, kur būvlaukumā jau fiksēti vairāki bīstami sprādzieni.
Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks Armands Astukevičs uzsver, ka šis projekts iezīmē būtisku Baltkrievijas ekonomikas militarizāciju. "Baltkrievija daudz aktīvāk militarizē savu valsts ekonomiku un praktiski pakārto to Krievijas militārajām vajadzībām," norāda pētnieks, skaidrojot, ka runa vairs nav tikai par sankciju apiešanu, bet par apzinātu stratēģijas veidošanu.
Viņš akcentē, ka šoreiz Baltkrievijas rīcība ir kvalitatīvi citā līmenī: “Ja iepriekš mēs varējām runāt par atbalstu sankciju apiešanai, tad tagad redzam, ka Baltkrievija aktīvi veido infrastruktūru pilna mēroga militārās munīcijas ražošanai – primāri Krievijas armijas vajadzībām.”
Pēc pētnieka teiktā, šie dokumenti kontrastē ar publiskajiem diplomātiskajiem signāliem. "No vienas puses, redzam žestus par sankciju mīkstināšanu un politisko ieslodzīto atbrīvošanu, bet vienlaikus stratēģiskie dokumenti skaidri rāda – šie plāni nav miermīlīgi. Tie rāda tieši pretējo," skaidro Astukevičs.
Eksperti norāda, ka šī nav tikai viena rūpnīca, bet gan plašāka Baltkrievijas industrijas mobilizācija Krievijas vajadzībām. Ražošanas ķēdē plānots iesaistīt vairāk nekā simts uzņēmumu, lai kompensētu Krievijas armijas tā dēvēto "lādiņu badu" frontē.
Vienlaikus projekts tiek vērtēts kā ievainojams. Baltkrievija ir pilnībā atkarīga no sprāgstvielu importa, tādēļ mērķtiecīgas Rietumu sankcijas pret piegādēm no Ķīnas un Krievijas varētu šo ražošanu nopietni ierobežot vai pat paralizēt.
VIDEO: