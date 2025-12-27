Foto: Getty Images via AFP/scanpix/leta

“Būs lietas, kas izraisīs neapmierinātību.” Zelenskis atklāj, kas notiks, ja Ukrainas sabiedrība nepieņems vienošanos ar ASV 0

LA.LV
22:17, 27. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Miera līgumos varētu būt lietas, kas izraisīs sabiedrības neapmierinātību, tāpēc ir nepieciešams dialogs un, iespējams, referendums un vēlēšanas. To žurnālistiem sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, atbildot uz jautājumu, vai viņam ir “plāns B” gadījumā, ja sabiedrība nepieņems viņa vienošanās ar ASV rezultātus.

Kas tad nu? Baltais nams paziņo, ka Trampa un Zelenska tikšanās laiks tiek pārcelts
Kokteilis
Ko vilkt mugurā, sagaidot Ugunīgā Zirga gadu? Padomi katrai zodiaka zīmei, lai piesaistītu veiksmi un harmoniju
Ir laiks atbrīvoties no vecā: 5 lietas, kuras būtu ieteicams izmest pirms Jaunā gada 12
Lasīt citas ziņas

“Vispirms aplūkosim plānu A – kara beigas. Tagad mums ir progress ar Amerikas Savienotajām Valstīm, bet šī ir viena puse, mēs esam ar amerikāņiem. Un ir arī otra puse, kas ir sarežģīta – amerikāņi ar krieviem. Mūsu uzdevums ir uzrakstīt visas iespējas, lai mums būtu drošības garantijas, atgūšanas līgumi un 20 punktu plāns. Tur ir kompromisi,” viņš uzsvēra.

Vienlaikus prezidents piebilda, ka, ja kādas vienošanās izraisīs sabiedrības neapmierinātību, notiks diskusija.

CITI ŠOBRĪD LASA
Floridā sākusies Trampa un Zelenska tikšanās: ASV prezidents ziņo, ka centieni izbeigt karu ir noslēguma stadijā
“Tirgojam no paletēm un vēl lepojamies ar to.” Pircējs nepatīkami pārsteigts par novēroto situāciju kādā no Daugavpils pārtikas preču veikaliem
Pēc telefonsarunas ar Trampu Kremlis nosauc nosacījumu kara izbeigšanai Ukrainā

“Būs dialogs ar sabiedrību, es uzskatu, ka tas jau pastāv, esmu tam atvērts,” sacīja Zelenskis.

“Es runāju ar NATO ģenerālsekretāru, un viņš ir gatavs apspriest pat dažas detaļas attiecībā uz “labas gribas koalīcijas” garantijām. Es domāju, ka tas viss palīdzēs,” piebilda Ukrainas līderis.

Kā iepriekš vēstīts, jau rīt ASV prezidents Donalds Tramps Floridā tiksies ar Ukrainas līderi Volodimiru Zelenski. Tikšanās notiks Palmbīčā plkst. 15:00 pēc vietējā laika (plkst. 22:00 pēc Latvijas laika). Trampa privātā rezidence Mar-a-Lago atrodas netālu no Palmbīčas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Zelenskis: Uz šo slimīgo darbību var reaģēt tikai ar vienu atbildi
Daudz kas varētu būt izlemts līdz jaunajam gadam: Zelenskis paziņo par tikšanos ar Trampu
“Amerikāņi tiktu iznīcināti trīs sekundēs.” Ukrainas komandieris atklāti par ASV plāniem, drošības garantijām un Krievijas patiesajiem mērķiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.