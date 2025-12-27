“Būs lietas, kas izraisīs neapmierinātību.” Zelenskis atklāj, kas notiks, ja Ukrainas sabiedrība nepieņems vienošanos ar ASV 0
Miera līgumos varētu būt lietas, kas izraisīs sabiedrības neapmierinātību, tāpēc ir nepieciešams dialogs un, iespējams, referendums un vēlēšanas. To žurnālistiem sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, atbildot uz jautājumu, vai viņam ir “plāns B” gadījumā, ja sabiedrība nepieņems viņa vienošanās ar ASV rezultātus.
“Vispirms aplūkosim plānu A – kara beigas. Tagad mums ir progress ar Amerikas Savienotajām Valstīm, bet šī ir viena puse, mēs esam ar amerikāņiem. Un ir arī otra puse, kas ir sarežģīta – amerikāņi ar krieviem. Mūsu uzdevums ir uzrakstīt visas iespējas, lai mums būtu drošības garantijas, atgūšanas līgumi un 20 punktu plāns. Tur ir kompromisi,” viņš uzsvēra.
Vienlaikus prezidents piebilda, ka, ja kādas vienošanās izraisīs sabiedrības neapmierinātību, notiks diskusija.
“Būs dialogs ar sabiedrību, es uzskatu, ka tas jau pastāv, esmu tam atvērts,” sacīja Zelenskis.
“Es runāju ar NATO ģenerālsekretāru, un viņš ir gatavs apspriest pat dažas detaļas attiecībā uz “labas gribas koalīcijas” garantijām. Es domāju, ka tas viss palīdzēs,” piebilda Ukrainas līderis.
Kā iepriekš vēstīts, jau rīt ASV prezidents Donalds Tramps Floridā tiksies ar Ukrainas līderi Volodimiru Zelenski. Tikšanās notiks Palmbīčā plkst. 15:00 pēc vietējā laika (plkst. 22:00 pēc Latvijas laika). Trampa privātā rezidence Mar-a-Lago atrodas netālu no Palmbīčas.