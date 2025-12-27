Foto: LETA

“Labāku dāvanu nespēju iedomāties!” Cilvēki apgalvo – šī lieta Ziemassvētkos aizkustina visvairāk 0

21:09, 27. decembris 2025
Sociālajā tīklā “Threads” Ziemassvētku laikā īpašu uzmanību izpelnījies kāds vienkāršs, bet ļoti trāpīgs un sirsnīgs ieraksts. Tā autors atklāti atzīst – kamēr vieni sūdzas par nesaņemtām dārgām ierīcēm zem eglītes, viņš patiesi priecājas par vecmāmiņas adītām zeķēm un šalli. Vērtīgāku dāvanu par to nav.

“Skatos, ka daudzi ņaud, ka nav Ziemassvētkos saņēmuši jaunāko iPhone… Es priecājos, ka man ome uzadīja zeķes un šalli… labāku dāvanu nespēju iedomāties,” raksta soctīkla lietotājs.

Viņa ieraksts izpelnījies simtiem sirsniņu jeb “patīk”. Vairums cilvēku piekrīt, ka Ziemassvētku patiesā būtība slēpjas ģimeniskās vērtībās, sirdssiltumā, rūpēs par saviem mīļajiem.

Vecmāmiņas adītās zeķes nav tikai apģērba gabals. Tās sevī nes klātbūtni, rūpes un mīlestību, ko nevar nopirkt nevienā veikalā.

Daudzi atzīst – šādas dāvanas kļūst īpaši nozīmīgas tieši ar gadiem, jo atgādina par ģimenes saitēm un bērnības sajūtu, kuru mūsdienu steigā bieži pazaudējam.

Tomēr kāda no soctīkla lietotājām arī uzsver – vislielākā dāvana, ka omītes vēl ir blakus. Dzīve ir neparedzama, tāpēc novērtēt laiku, kas dots ar saviem tuviniekiem, ir jo īpaši svarīgi.

Kas tev šķiet vērtīgāks – vecmāmiņas adītās zeķes vai dārga dāvana no veikala?

  • Vecmāmiņas adītās zeķes
  • Dārga, veikalā pirkta dāvana
  • Neviena no šīm

