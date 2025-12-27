Tēvs piekauj savu bērnu māti, bet bērni dzīvos pie viņa? Bāriņtiesas lēmums raisa neizpratni 5
Vai bāriņtiesas, pieņemot lēmumus, ņem vērā informāciju par vardarbību ģimenē? Šāds jautājums šovakar izskanēja LTV Ziņu dienesta raidījumā “Panorāma”. Sižeta autore Zanda Ozola-Balode vēstīja par kādas sievietes pieredzi – ar dažu mēnešu starpību viena un tā pati tiesnese lēma gan par cietušās aizsardzību pret vardarbību, gan laulības šķiršanas lietā – ka piekautās sievietes bērnus labāk atdot tēvam. Tam pašam vīrietim, kurš radīja vidēji smagus miesas bojājumus savu bērnu mātei.
Emocionālās vardarbības dēļ sieviete nolēma šķirties. Tika iesniegts oficiāls pieteikums laulības šķiršanai un bērni dzīvojuši pie viņas. Tomēr tad sekojis kas šausminošs – šķiršanās procesa laikā vīrs viņu fiziski piekāvis.
“Bija salauzts orbitālais acs kauls. Paldies Stradiņa slimnīcas ķirurģei, ka ir ielikts titāna implants. Veiksmīgi viņa ir saglābusi nervu, kas ir centrālais, nāk uz pusi sejas. Tajā pašā laikā, jā, man joprojām ir nejutīga puse sejas un ziema būs milzīgs izaicinājums, jo deguns man ir nejutīgs,” ziņu sižetā sievietes stāstīto ierunāja LTV darbinieki.
Pēc notikušā sekojis nākamais trieciens – cīņa par bērniem. Vīrs iesniedza prasību bērniem dzīvesvietu noteikt pie viņa. Un bāriņtiesa atzina, ka bērniem būs drošāk pie tēva.
“Pēkšņi es esmu kļuvusi tāds sabiedrības melnākais subjekts, pārstāvis, kas vispār nejēdz neko. Pēkšņi. Man nav neviena pārkāpuma. Mans darbs ir saistīts ar diezgan nopietnu atbildību pret valsti. Man nav pārkāpumu, ka es darbu kavētu. Es esmu pilnu laiku arī aktīvs zemessargs, un ļoti bieži ejam ar ieročiem,” sacīja bērnu māte.
Ko saka bāriņtiesa? “Jāņem vērā, ka apstāklis vien, ka pret personu ir ierosināta krimināllieta, nevar būt par iemeslu jebkāda veida viņa tiesību ierobežojumam, jo neviena persona nevar tikt uzskatīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, ja viņa par tādu nav atzīta ar tiesas spriedumu.”
Plašāk par to, ko saka Tiesībsarga biroja pārstāvji, pievienotajā ziņu sižetā!