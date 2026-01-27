“Ja tev sola labi apmaksātu darbu, tu nonāksi armijā…” Ārzemnieki atklāj kā krievi viņus maldinājuši 0
Sociālo mediju un starptautisko ziņu telpā izveidojusies spraiga diskusija par Krievijas praksi vervēt ārzemniekus karam Ukrainā, maldinot tos ar solījumiem par labi apmaksātu darbu un sociālajiem pabalstiem.
Laikraksts “The Telegraph” raksta, ka Krievija arvien vairāk izmanto starptautiskos migrācijas kanālus un pat noziedzīgus tīklus, lai papildinātu savu okupācijas armiju.
Šīs darbības galvenais mērķis – kompensēt milzīgos zaudējumus frontes līnijās. Vērtējot ekspertu aplēses, tūkstošiem ārzemnieku no Āfrikas, Āzijas un Latīņamerikas jau nonākuši frontē, bieži vien bez nopietnas apmācības un bez jebkādām izvēles iespējām.
Solījumi neatbilst realitātei
Cilvēkus vilina ar solījumiem par legālu darbu, augstām algām un sociālajiem pabalstiem. Tomēr, ierodoties Krievijā, daudzi tiek nosūtīti tieši uz fronti. Viens no upuriem, kamerūnietis Emanuels, stāsta:
Eksperti norāda, ka Krievijas armija regulāri vervē ārzemniekus un izmanto kā “lielgabalu gaļu”, jo frontē pastāvīgi tiek zaudēti cilvēki.
Pēc Ukrainas datiem no vairāk nekā 10 000 sagūstītajiem Krievijas karavīriem aptuveni 7% bija ārvalstu algotņi no 40 valstīm. Kopumā tiek lēsts, ka Krievija savervējusi ap 18 000 ārzemnieku no 128 valstīm, no kuriem vismaz 3300 jau ir krituši.
Āfrikāņu izcelsmes karavīri frontē
Arvien biežāk tiek fiksēta afrikāņu izcelsmes cilvēku klātbūtne frontē, tostarp dronu ierakstos. Vienā video redzams melnādains algotnis, kas tiek vests cauri tranšejai ar ieroci pie galvas un mīnu pie krūtīm, pēc tam viņam tika pavēlēts skriet uz Ukrainas pozīcijām.
Citos video redzams, ka nesen ieradušos ārzemnieku grupu izsmej.
Eksperti norāda, ka vervēšanas metodes lielā mērā atgādina cilvēku tirdzniecību. Āfrikā Krievija izmanto starpniekus, kas iepriekš darbojās nelegālajā migrācijā un darbaspēka tirdzniecībā.
Solītā alga pārsniedz 2000 ASV dolāru mēnesī, dažiem tiek piedāvāta arī Krievijas pilsonība, savukārt sociālajos medijos tiek reklamēts grezns dzīvesveids un “iespējas karjerai”.
Sievietes arī cieš
Ne tikai vīrieši ir upuri. Krievija tiek apsūdzēta arī Āfrikas sieviešu vervēšanā, izmantojot nepatiesus ieganstus, piemēram, darbam dronu rūpnīcā Tatarstānā.
Sagūstītie norāda, ka viņiem piespieda parakstīt dokumentus krievu valodā un konfiscēja pases. Ugandas pilsonis Ričards Akantorans pastāstīja, ka aizņēmies naudu lidojumam uz Krieviju cerībā atrast darbu par apsargu, taču tika piespiests strādāt armijā. Pēc tam viņam izdevās aizbēgt un viņu aizturēja Ukrainas karaspēks.
Āfrikas un citu valstu varas iestādes jau brīdinājušas savus pilsoņus par risku ceļot uz Krieviju darba nolūkos. Dažas valstis, tostarp Indija, pat pieprasījušas repatriēt savus pilsoņus.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.