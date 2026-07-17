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Jābrauc uz jūru! Laika prognoze piektdienai 0

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LETA
7:51, 17. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Piektdien Latvijā gaiss sakarsīs līdz +24..+29 grādiem, prognozē sinoptiķi.

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Tveicīgākā diena būs Kurzemē un Zemgalē, bet valsts austrumos temperatūra vietām nepārsniegs +24 grādus.

Diena lielākoties būs saulaina, valsts centrālajā daļā dažviet iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš.

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Rīgā sauli brīžiem aizsegs mākoņi, nav gaidāmi nokrišņi. Pūšot lēnam dienvidaustrumu vējam, termometra stabiņš pakāpsies līdz +28 grādiem.

Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals, kas pamazām atkāpjas uz austrumiem. Atmosfēras spiediens Latvijā 1018-1021 hektopaskāls jūras līmenī.

Dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. Laikā no plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.

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