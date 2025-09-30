Donalds Tramps un Dmitrijs Medvedevs
Amerikas Savienotās Valstis ir par 25 gadiem priekšā Krievijai un Ķīnai zemūdeņu tehnoloģijās, paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps, uzrunājot savas valsts militāro vadību.

“Krievija ir otrajā vietā, Ķīna ir trešajā, bet viņi mūs panāk. Pēc pieciem gadiem viņi būs līdzvērtīgi,” viņš piebilda.

Tramps arī pieminēja bijušā Krievijas prezidenta un pašreizējā Krievijas Drošības padomes sekretāra vietnieka Dmitrija Medvedeva kodoldraudus, nosaucot viņu par “stulbu cilvēku”. “Krievija nesen mums nedaudz piedraudēja. Un es nosūtīju kodolzemūdenes – nāvējošāko jebkad radīto ieroci. Es to izdarīju tāpēc, ka viņš pieminēja vārdu “kodolieroči”. Tikai drošības labad. Mēs nevaram ļaut cilvēkiem mētāties ar šo vārdu. Viņš ir dumjš cilvēks, kas strādā Putina labā,” sacīja Amerikas līderis.

Turklāt Tramps paziņoja, ka ASV ir uzsākušas kursu uz sava kodolieroču arsenāla modernizāciju. “Mums jācer, ka mums tas nekad nebūs jāizmanto,” viņš piebilda.

