“Siera kluba” vadītāja Vanda Davidanova nenogurstoši cīnās par tradicionālā Latvijas siera saglabāšanu – kā 2017. gadā, kad atvēra grāmatu “Jāņu siers”. Foto: Paula Čurkste/LETA

Kuru Jāņu sieru izvēlēsimies kā delikatesi? Ieteikt







Ingrīda Mičāne, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ne tik senos laikos, kad uz Jurģiem saimnieki krogos slēguši līkopus ar kalpiem, mielastā jaunie gājēji cita starpā vienmēr cienāti ar Jāņu sieru. Puiši skatījušies – kurai saimniecei siers spīdīgāks un treknāks, tai devuši jāvārdu, jo būšot devīga, bet, ja siers sauss un negaršīgs, tur ne ēšana, ne strādāšana.

Senatnē Jāņu siers bijis galvenokārt svētku galdā, bet pēdējos desmit gados tas kļuvis par ikdienas produktu, par ko liecina fakts, ka šajā laikā patēriņš trīskāršojies, sasniedzot 22 kg uz vienu iedzīvotāju gadā.

Taču iespējams, ka šogad Līgo vakarā Jāņu siers būs nevis viens no pamatēdieniem, bet gan našķis – pa šķēlītei vien. Pirmkārt, ražotāji krietni piebremzē ar šī siera ražošanu lielo izmaksu dēļ, kas savukārt noved pie otrā iemesla – cenas.

Uz vispārējā pārtikas produktu cenu pieauguma fona tā gan izskatās salīdzinoši mērena – ražotāji lēš, ka tirgotāji pieliek savu uzcenojumu ap 30% . Papētījām cenas veikalos. “Rimi” veikalu tīklā kilograms Jāņu siera maksā 8,49 eiro, “Lidl” – 9,99 eiro, “Maxima” – 10,29 eiro, “Mego” – 10,48 eiro par vienu kilogramu. Viszemākā cena – no 5,99 eiro/kg līdz 7,00 eiro/kg – šobrīd veikalos ir Jāņu siera līdziniekam Līgo sieram un Ķimeņu sieram, bet augstākā – “TOP” nopērkamajam Trikātas “Jāņu priekam” – 11,73 eiro/kg.

Jāņu siers no poļu biezpiena

“Cerējām, ka šogad pieaugs pieprasījums un uzņēmumi palielinās ražošanu, jo pēc pandēmijas gaidāma liela līgošana, kur bez siera nekādi, bet diemžēl cerības neattaisnosies,” teic biedrības “Siera klubs” vadītāja Vanda Davidanova.

Viņa stāsta, ka Jāņu siera lielākais ražotājs AS “Rankas piens”, kurš ik gadu spējis patērētājiem piedāvāt pat 113 tonnas, šogad sola tikai apmēram 35 tonnas. Tas tādēļ, ka Jāņu sieram ir dārgas izejvielas, jo biezpienam jāpievieno saldais krējums vai sviests, kā to paredz EK apstiprinātā receptūra. Ķimeņu sieram noteikumi nav tik stingri, līdz ar to tas sanāk lētāks.

“Bet galvenais – “pa vertikāli” uzkāpusi no zemniekiem iepērkamā piena cena. Parasti pietika sava biezpiena, bet šogad nākas iepirkt no poļiem, kuri savukārt par labu cenu iepērk pienu no Latvijas kooperatīviem. Sanāk, mūsu gotiņu piens vispirms nonāk Polijā, tiek apstrādāts biezpienā, par salīdzinoši labu cenu nonāk atpakaļ Latvijā, kur no tā sien Jāņu sieru. Tas tādēļ, ka Polijā ir tikai 5% PVN likme, līdz ar to Latvijā iepirktais piens atgriežas kā produkts ar pievienoto vērtību,” situāciju raksturo V. Davidanova.

Augsto izmaksu dēļ arī pārējiem ražotājiem līdzīgas problēmas. “Lazdonas piensaimnieks” pērn saražoja 10 tonnas Jāņu siera, bet šogad gatavos tieši tik daudz, cik konkrētu pasūtījumu, lai pēc svētkiem nebūtu jāmokās ar pāri palikušā realizāciju.

Kooperatīvs “Straupe” plāno saražot ap 10 tonnām, zinot, ka stabils pasūtījums ir no tīkliem “Elvi” un “TOP”. Uzņēmums “Jaunpils pienotava” šogad noteikti neražos vairāk kā pērnās astoņas tonnas, vairāk pievēršoties Ķimeņu siera siešanai, bet kooperatīvs “Dundaga” tā arī palikšot vien pie pāris tonnām siera.

Valmierieši līderos

Pērn otrs lielākais Jāņu siera ražotājs bija “Valmieras piens” – tika pārdotas teju 43 tonnas, siers “Rimi” tīklā bija nopērkams visu gadu. Arī šogad kopējais apjoms plānots aizvadītā gada līmenī, atzīst uzņēmuma māteskompānijas “Food Union” piena produktu zīmola vadītāja Ilona Jaroša. Viņa stāsta, ka līdz jūnija vidum saražotas un jau pārdotas apmēram 30 tonnas, bet atlikusī daļa nāks klāt līdz ar svētku dienām.

“Jāņu siera gatavošana pēc tradicionālās receptes ir sarežģīts process, turklāt šis produkts ir izteikti sezonāls, tādēļ ražojam to mērenos apjomos, bet visintensīvāk – pirms Līgo un Jāņiem. Siers tiek gatavots tikai no mūsu pašu ražotā biezpiena. Jāpiebilst, ka mēs Jāņu sieru ražojam pēc tradicionālās sentēvu metodes.

To apliecina produkta nosaukums – Eiropas Komisija tiesības izmantot vārdu “Jāņu siers” devusi tikai tiem dažiem ražotājiem, tajā skaitā “Food Union”, kuri visā procesā – no pagatavošanas veida un receptes līdz izskatam, krāsai un garšai – ievēro noteiktas no paaudzes paaudzē mantotas siera gatavošanas tradīcijas,” teic I. Jaroša.

Jautāta par cenu, viņa atzīst – lai gan daudzām izejvielām izmaksas ir pieaugušas, uzņēmums Jāņu siera cenu patlaban nemainīs. Turklāt iespējams, ka svētku dienās tas būs pat lētāks, ja veikalos būs īpašas Līgo akcijas.

Gaida Siera svētkus

Lai gan jūnijs ir pieprasītākais Jāņu siera patēriņā, pēdējos gados priecē fakts, ka uzņēmumi, pircēju ieteikumu mudināti, šo produktu piedāvā visu gadu. Jāatzīst gan, ka pandēmijas ietekmē Jāņu siera ražošana nedaudz samazinājusies. 2019. gadā tās bija 200 tonnas, 2020. gadā – 165 tonnas, bet pērn – 162,9 tonnas.

“Pēc dažām dienām būs vasaras saulgrieži, ugunskuri un Līgo dziesmas, un būs Jāņu siers – tāds vienīgais pasaulē. Gan lielražotāju, gan mājražotāju. Tāpēc meitām jāmācās to gatavot. Ja tie 10 eiro šķiet par daudz un ja pašiem vai kaimiņiem ir gotiņa, tad jāsien pašiem. Tā tas bijis visos laikos – no paaudzes paaudzei nodotas receptes un saglabāts šis unikālais produkts.

Pateicoties Eiropas Savienības aizsargātajiem reģistriem, par mūsu Jāņu sieru zina daudzās valstīs. Tas ir iekļauts ES Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā,” teic Siera kluba vadītāja.

Viņa arī piebilst – lai popularizētu nacionālo gardumu, Jāņu siera celšana godā turpināsies arī pēc svētkiem. Vasaras vidū, 16. jūlijā, Smiltenē notiks biedrības rīkotais ievērojamākais un daudzu siera cienītāju visvairāk gaidītais gada pasākums – Latvijas novadu Siera diena.

Tā būs iespēja vienkopus nogaršot un iegādāties vairāk nekā 60 siera veidus, piedalīties smagākā siera rituļa celšanas sacensībās, būs arī īpaši ēdieni no siera un dažādas atrakcijas.

Bet galvenais notikums būs Jāņu siera kroņa maiņas ceremonija. Pērn par gardāko sieru to saņēma “Lazdonas piens”, bet šogad lazdonieši kroni pasniegs vienam no labākajiem Jāņu siera ražotājiem. Kurš tas būs, pagaidām tiek turēts noslēpumā.

Jāņu siers nav joka lieta

* Jāņu sieru gatavo no piena un biezpiena, pievienojot sviestu vai saldo krējumu, olas, vārāmo sāli un ķimenes. Iegūto masu karsē, intensīvi maisot, līdz viendabīgas konsistences ieguvei.

* Jāņu siers iekļauts ES Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā. Sertifikātu siera ražošanai saņēmuši AS “Jaunpils pienotava”, AS “Rankas piens”, PKS “Straupe”, AS “Lazdonas piensaimnieks”, AS “Valmieras piens” un LPKS “Dundaga”.

* Jāņu siera patēriņš – vidēji 22 kg uz vienu iedzīvotāju gadā.

* Gadā vidēji tiek saražotas un pārdotas 200 tonnas Jāņu siera.