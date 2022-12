Foto: Shutterstock

Jāstrādā aukstumā! Kā panākt, lai darba vietā tiek nodrošināta optimāla gaisa temperatūra?







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Manā darba vietā visu laiku ir problēmas ar komfortu. Strādāju kokapstrādes uzņēmumā. Vasarās angārā ļoti karsti, rudeņos un ziemās salst. Kādai jābūt optimālai temperatūrai darba vietā? Kā varu panākt, lai darba devējs to ievēro un nodrošina?” – jautā Uldis K.

Būtiski, kad izveidota darba vieta

Valsts darba inspekcija informē, ka nodarbināto drošības un veselības aizsardzības prasības darba vietās nosaka Ministru kabineta (MK) noteikumi nr. 359 Darba aizsardzības prasības darba vietās. Saskaņā ar to Noslēguma jautājumu 32. punktu attiecībā uz darba vietām, kas izveidotas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai (2010. gada 1. janvārim), šo noteikumu 1., 2. un 3. pielikumā minētajām prasībām par darba telpu mikroklimatu, kā arī iekštelpu un ārpustelpu apgaismojumu ir ieteikuma raksturs.

Ja darba vieta izveidota pēc 2010. gada 1. janvāra, tad noteikumi attiecināmi uz visām darba vietām neatkarīgi no to darbības nozares. Par minēto noteikumu ievērošanu ir atbildīgs darba devējs.

Šo noteikumu 15. punktā ir noteiktas prasības telpu mikroklimatam. Proti, darba telpās jānodrošina darba raksturam un nodarbināto fiziskajai slodzei atbilstīgs mikroklimats (gaisa temperatūra, gaisa relatīvais mitrums, gaisa kustības ātrums) atkarībā no fiziskās slodzes, kas nepieciešama attiecīgā darba veikšanai (1. pielikums). Saskaņā ar to darba telpu mikroklimatam noteiktas prasības atkarībā no fiziskās slodzes (sk. tabulā).

Darba devēja pienākums

Darba devējam jāveic pasākumi paaugstinātas vai pazeminātas gaisa temperatūras iedarbības riska samazināšanai darbiniekiem.

Tie var būt dažādu veidu organizatoriskie pasākumi, piemēram, darba devējs un darbinieks vienojas par darba laiku, nosakot papildu darba pārtraukumus vai izmanto tehniskus līdzekļus, piemēram, ierīkojot gaisa kondicionēšanas vai ventilācijas sistēmu u.c.

Savukārt atbilstīgi Darba aizsardzības likuma 17. panta piektajai daļai darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam par jebkuriem darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku personu drošībai un veselībai, arī par trūkumiem uzņēmuma darba aizsardzības sistēmā.

Gadījumā ja darba devējs nav identificējis vai izvērtējis darba vietā pastāvošos darba vides riskus vai nav veicis pasākumus, lai samazinātu vai novērstu to iedarbību, darbiniekam ir tiesības vērsties pie darba devēja ar pieprasījumu izvērtēt visus darba vietā pastāvošos darba vides riskus un veikt pasākumus to novēršanai. Tāpat darbinieks var vērsties pie uzņēmuma darba aizsardzības speciālista un ziņot par darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku darbinieku veselībai.