“Iztērēja manu uzkrāto naudu!” Sieviete sašutusi par mūsdienu jauniešu nekaunību 1
Atlaižu kartes veikalos ikdienā palīdz ieekonomēt dažus eiro, taču kādai sievietei šī “palīdzība” kļuva par mācību visai dzīvei. Vēloties atbalstīt jauniešus, sieviete aizdeva savu atlaižu karti, taču jaunieši to ļaunprātīgi izmantoja savā labā, un sieviete zaudēja savu uzkrājumu. Anna sociālajā tīklā “Facebook” dalās ar nepatīkamu situāciju, kurā var nonākt ikviens no mums. Viņa raksta…
“Notikusi ne visai forša situācija, veikalā. Jā, pati vainīga, un piedodiet vairs savas labestības dēļ nedošu savas veikala kartes, kurās tiek uzkrāta naudiņa. Jā, varbūt summa nav liela. Bet, man ir 2 bērni un uzkrājumu es varētu iztērēt uz viņiem.
Tātad 21:08 es apmaksāju savu čeku, pašapkalpošanās kasē. Tieši aiz manis stāvēja jaunieši(puisis un meitene) un palūdza nopīkstināt kartiņu, lai dabūtu atlaidi savam pirkumam (rokās uz to laiku bija divas sulu pakas).
Iesēdos mašīnā, un sirdī bija sajūta, ka jāpaskatās aplikācijā, kas ir ar maniem uzkrājumiem. Un jā, tie bija pazuduši.
Aizgāju līdz apsardzei pastāstīju notikušo. Man parādīja video, ka, jā, tie jaunieši tiklīdz ieraudzīja uzkrāto summu uzreiz steidzās pakaļ produktiem. Bet aizmirsa to, ka veikalā ir kameras, kas visu ieraksta.
Man ļoti žēl, ka mūsdienās ir tādi jaunieši, kas tā rīkojas. Uztaisīju jauniešu bildes no kameras ierakstiem. Meitene bija melnā pufaikā, džinsu biksēs, gaišiem matiem, otrs jaunietis zaļi melnā jakā, uz galvas kapucis, tumšiem matiem, tumšās biksēs un ar “Nike” apaviem.
Pielikšu klāt bildi ar čeku, ko iegādājas jaunieši paši par mani uzkrāto naudu. Lūdzu nenosodīt, bet, ja varat padalieties, lai aizietu līdz šiem jauniešiem, varbūt viņiem paliks kauns par savu izdarīto un varēs sazināties ar mani, lai risinātu notikušo situāciju.
P.S. Runa nav par to, vai man ir žēl nauda. Runa ir par to, ka cilvēki rīkojas negodprātīgi!
Ieraksta beigās sieviete piebilst, ka viņai tā būs mācība un šis ieraksts var kalpot kā atgādinājums citiem, lai neiekļūtu līdzīgā situācijā.
Komentāru sadaļā vairums cilvēku piekrīt, ka šāda rīcība nav pieņemama.
Izrādās, ka tā notiek bieži: “Strādāju veikalā un šādas situācijas ir ļoti bieži. Nekāda cilvēkmīlestība šos karšu devējus nevada, bet gan tikai alkatība – nopelnīt dažus centus. Ja būtu palasījuši kartes lietošanas noteikumus, tad zinātu ,ka “karti aizliegts dot lietošanā citiem”. Ja cilvēkam vajag šādu karti, tad viņa viņam ir pašam gan aplikācijā, gan plastika. Bet, ja viņam šīs kartes nav – tātad viņam viņu nevajag, jo maksā viņa 1 eiro un viņa sen būtu nopirkta. Protams, iztērēt svešu naudu nav labi, bet nevajag meties par labvēli visai pasaulei.”
Arī Kristaps mēdz aizņemties kartiņas: “Nekad neesmu izmantojis tas kartes, vienmēr pajautāju kādam, vai nebūs kartiņas, lai dabūtu atlaidi. Bet nekad neesmu iedomājies ņemt uzkrātos līdzekļus, drīzāk otrādāk, – palīdzu uzpildīt uzkrāto naudiņu kartēm.”
Vēl kāda lietotāja komentāros atzīst, ka vairs nedod atlaižu kartes citiem, jo pēc pieredzes Dobeles šosejas “Maximā” viņa palikusi bez sava uzkrājuma. Viņa piebilst, ka, šķiet, šī ir kļuvusi par populāru “sīkās” zādzības formu.