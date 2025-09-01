Jaunais divu zonu “Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L” – vairāk universāluma, lielākas iespējas, augstāks tehniskais līmenis 0
Autors: R. Kažimėkas
Karstā gaisa cepamkatls ar universālumu apsteidz daudzas citas virtuves ierīces. Mūsdienās cilvēki vairs nejautā, vai virtuvē vajadzīga šāda ierīce, parasti tiek prātots, kādai tai jābūt. Izvēle ir liela: līdz šim „Xiaomi” vien piedāvājis veselus piecus dažādu izmēru modeļus: tilpumā no 3,5 līdz 6,5 l. Tagad šo klāstu ir papildinājis jaunākais divu zonu modelis „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L” – atbilde uz aizvien pieaugošajām mūsdienu mājas virtuves vajadzībām, daudz universālāks un ērtāks nekā vienas zonas karstā gaisa cepamkatls.
Karstā gaisa cepamkatli – revolūcija mūsdienu virtuvē
Mūsdienu virtuve nepārtraukti mainās, rodas jauni tehnoloģiski risinājumi, kas ne tikai atvieglo ikdienas ēdiena gatavošanu, bet arī palīdz radīt gardākus, veselīgākus ēdienus, taču karstā gaisa fritieri patiesi ir revolucionārs izgudrojums, kas ir mainījis daudzu cilvēku gatavošanas paradumus. Šīs daudzfunkcionālās „Air Fryer” tipa virtuves ierīces mēdz saukt par karstā gaisa friteriem, taču tie pilda gan fritera, gan cepeškrāsns, gan mikroviļņu krāsns funkcijas: tajos var gatavot visdažādākos ēdienu, atkausēt saldētus produktus, uzsildīt ēdienu, žāvēt augļus un pat fermentēt jogurtu.
Lietot tos ir viegli: ielieciet cepamkatla traukā produktus, iestatiet vajadzīgo režīmu, un pēc dažām minūtēm jums ir gatavs ēdiens. Šie universālie cepamkatli ir daudz mazāki par cepeškrāsnīm, darbojas ātrāk un patērē mazāk enerģijas, tos ir viegli tīrīt.
Augošā karstā gaisa cepamkatlu popularitāte nav nejauša parādība — tā atspoguļo cilvēku pieaugošo interesi par veselīgāku pārtiku un efektīvākām, laiku taupošām gatavošanas metodēm. Nekļūdīšos, ja teikšu, ka „Air Fryer” ierīces ir ideālā līdzsvarā starp tehnoloģisko progresu un praktisko izmantojumu, tās viegli tiek galā ar visdažādākajiem uzdevumiem.
Karstā gaisa cepamkatlu darbības princips ir balstīts uz intensīvu karstā gaisa cirkulāciju, kas ļauj sasniegt līdzīgu rezultātu kā tradicionāli fritējot eļļā, bet izmantojot ievērojami mazāk tauku vai neizmantojot tos vispār un pat noņemot taukus no trekniem produktiem. Lai gan darbības princips ir vienkāršs, tas ir ļoti efektīvs: jaudīgi ventilatori lielā ātrumā “dzenā” karstu gaisu ap ēdienu, kas nodrošina vienmērīgu uzsilšanu un veido kraukšķīgu virsmu, kas tradicionāli tika panākta, tikai ar ievērojamu daudzumu eļļas. Tātad karstā gaisa cepamkatli ļauj baudīt kraukšķīgus un gardus, bet daudz veselīgākus ēdienus.
Divas zonas – liela „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L” priekšrocība
Taču, neskatoties uz visām priekšrocībām, standarta modeļiem ar vienu trauku ir trūkums – ko darīt, ja lasim nepieciešama viena apstrādes temperatūra un gatavošanas laiks, bet dārzeņiem – cits? Ja produktu apstrādes temperatūra ir līdzīga, problēma nav grūti atrisināt – vispirms ievieto produktu, kas jāgatavo ilgāk, bet pēc kāda laika uz restītēm noliek produktu ar īsāku gatavošanas laiku. Bet, ja atšķiras gan laiks, gan temperatūra, produkti ir jāapstrādā atsevišķi. Šīs problēmas nav, ja iegādājas divu zonu karstā gaisa cepamkatlu „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L”, kuram ir divi atsevišķi nodalījumi (trauki) – viens – 3,5 l, otrs – 6,5 l tilpuma. Tas nozīmē, ka vienlaikus var gatavot divus dažādus ēdienus dažādās temperatūrās, bet karstā gaisa cepamkatls „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L” pats saskaņos to gatavošanas laiku tā, lai gatavi tie būtu vienlaikus. Piemēram, vienā traukā var pagatavot laša steiku, bet otrā – karstus dārzeņus, vai arī lielajā traukā var cept veselu vistu, bet mazajā – kartupeļus – nekādu problēmu – lai atšķiras gan temperatūra, gan gatavošanas laiks, viss būs gatavs vienlaikus.
Katrai „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L” zonai ir atsevišķa karstā gaisa cirkulācijas sistēma, kas nodrošina, lai karstais gaiss vienlīdz intensīvi iedarbotos uz visām produktu virsmām. Katra zona var darboties neatkarīgi, bet viedā „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L” vadības sistēma rūpējas par atšķirīgo zonu darba saskaņošanu.
Plašs „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L” temperatūru diapazons
Karstā gaisa cepamkatla „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L” temperatūru diapazons ir ļoti plašs –
no 40 °C līdz 230 °C, tas liecina par to, ka šī ierīce ir īpaši universāla, tajā var gatavot ne tikai ikdienas maltītes, bet arī sarežģītākus ēdienus. Zemas temperatūras režīmā (40–60 °C) mājās var fermentēt jogurtu, žāvēt augļus un dārzeņus, vītināt gaļu. Ļoti augstas temperatūras (līdz 230°C) režīmā var cept ēdienus, ko agrāk varēja pagatavot tikai cepeškrāsnī. Vidējas temperatūras režīmi (80–180 °C) ļauj pagatavot dažādus ēdienus: no cepšanas zemā temperatūrā līdz ātrākai cepšanai un grilēšanai augstākā temperatūrā.
3,5 litru trauks ir ideāli piemērots mazākām porcijām vai piedevām, savukārt 6,5 litru tilpuma zonā var ievietot pamatēdienus, kas paredzēti 4–5 personām. Šāds divu zonu karstā gaisa cepamkatls īpaši noder ģimenēm ar bērniem: vienā zonā var gatavot pikantāku ēdienu pieaugušajiem, bet otrā – maigu bērniem. Divu zonu priekšrocību var novērtēt, arī uzņemot viesus, kad jāpagatavo lielāks daudzums dažādu ēdienu. Turklāt divu zonu sistēma ļauj vienlaikus eksperimentēt ar pilnīgi dažādām gatavošanas metodēm.
„Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L” taupa ne tikai laiku, bet arī enerģiju
Jāatzīmē arī karstā gaisa cepamkatla „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L” energoefektivitāte, jo mūsdienās, izvēloties sadzīves tehniku, daudz rūpīgāk skatāmies uz to, cik elektrības tā patērē. „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L” kopējā jauda ir 2 700 W, kas sadalīta tā: mazajai zonai – 1 150 W, lielajai – 1 450 W. Taču „pliki” skaitļi vēl neko nenozīmē – svarīgi, ka salīdzinājumā ar cepeškrāsni ēdiena apstrādes laiks karstā gaisa cepamkatlā „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L” saīsinās par 71 %. To, veicot testus, pierādīja ražotājs. Piemēram, ja ēdiena pagatavošana līdzīgas jaudas cepeškrāsnī aizņem pusstundu, „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L” ierīce šo pašu ēdienu pagatavo 8–9 minūšu laikā. Jauda ir līdzīga, bet gatavošanas laiks ievērojami atšķiras, tāpēc tas ir reāls elektroenerģijas ietaupījums, mazāki rēķini. Tas ir tāpēc, ka „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L” ir daudz kompaktāks, gaiss uzkarst uzreiz, cirkulācija ir daudz intensīvāka. Turklāt, ņemot vērā gatavojamā ēdiena veidu un daudzumu, viedā „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L” vadības sistēma optimizē enerģijas patēriņu. Divu zonu sistēma ekonomiskāka ir arī tāpēc, ka, gatavojot mazākas porcijas, var izmantot tikai mazo zonu vienu pašu.
Integrācija un lietošanas pieredze
„Xiaomi” ir slavens ar viedierīču integrāciju kopējā mājas sistēmā, arī „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L” nav izņēmums. Šo karstā gaisa cepamkatlu var integrēt „Xiaomi” viedās mājas ekosistēmā un vadīt attālināti, izmantojot tālruni. Attālinātā vadība ļauj sākt gatavošanu, kad vien vēlaties, uzraudzīt procesa gaitu un saņemt paziņojumus, kad ēdieni ir gatavi: ielieciet produktus, uz dažām stundām dodieties prom no mājām, noteiktā laikā ieslēdzat „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L” un, atgriežoties mājās, vakariņas jau ir gatavas. Nav nekāda nelaime, ja atgriežaties dažas minūtes vēlāk; kad gatavošana ir pabeigta, tiek ieslēgts siltuma uzturēšanas režīms.
Vadība ir vienkārša un intuitīva — skaidrs digitālais displejs ar skārienjutīgiem vadības elementiem — katrai zonai atsevišķi var viegli iestatīt temperatūru, laiku vai režīmu. Deviņas pieejamās ēdienu gatavošanas programmas vēl vairāk atvieglo lietošanu, bet „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L” vadības lietotnē atrodamas vairāk nekā 100 dažādas receptes ar norādītiem gatavošanas režīmiem.
Kopšana un ilgmūžība
Neatkarīgi no tā, kuru „Xiaomi Air Fryer” modeli izvēlēsieties – jums patiks tā vienkāršā kopšana, un laika gaitā novērtēsiet arī tā ilgmūžību. Traukus ir viegli tīrīt, daudzslāņu nepiedegošais pārklājums ir ļoti izturīgs, noturīgs pret mehāniskiem bojājumiem, pašus traukus un to daļas (restes, ieliktņus) var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Korpuss ir izgatavots no augstas kvalitātes ilgmūžīgiem, karstumizturīgiem, viegli tīrāmiem materiāliem, iekšpuse ir pārklāta ar metālu. Pievilcīgais, askētiskais dizains harmoniski iekļaujas jebkurā virtuves interjerā.
Cepamkatla trauku ieliktņiem, uz kuriem tiek novietots ēdiens, ir caurumi. Gatavojot ēdienu no treknākiem produktiem, tauki caur tiem izplūst, uzkrājas trauka apakšā un nesaskaras ar ēdienu, kas atrodas uz ieliktņa. Cepot dažādus cepešus, tajos paliek par 80 % mazāk kaitīgo tauku nekā cepot tos cepeškrāsnī, taču pats ēdiens ir kraukšķīgs un pietiekami sulīgs.
Svarīgi atzīmēt, ka no „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L” nekas nedūmo, nešļakstās uz sienām, neizdalās pārāk spēcīgi aromāti – nebūs jāieslēdz tvaika nosūcējs, jo aromāta nebūs vairāk kā no cepeškrāsns. Ierīces aizmugurē ir īpaša ventilācijas atvere, caur kuru izplūst siltais gaiss – ir svarīgi, lai, novietojot ierīci, tā netiktu aizsegta. „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L” ir neslīdošas kājiņas, tas droši stāv pat uz slidenām virsmām.
Vērtējums: lieliska funkcionalitātes un cenas attiecība
Karstā gaisa cepamkatlu tirgū noteikti netrūkst, taču, salīdzinot „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L” ar līdzīgas klases produktiem, nebūs viegli atrast labāku jaudas, funkcionalitātes un cenas attiecību. Daļa ierīču ir krietni dārgākas, bet tām nav tik plaša darba temperatūras diapazona, kā piedāvā „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L”. Citām ne tikai temperatūras diapazons ir šaurāks, bet arī divu zonu tehniskais risinājums ir mazāk funkcionāls. „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L” piedāvā premium klases funkcionalitāti par vidēju cenu, tāpēc šī ierīce, kas maksā apmēram 150 eiro, ir ne tikai pieejama plašai patērētāju auditorijai, bet arī apmierinās visizvēlīgāko vajadzības.
Karstā gaisa cepamkatlā „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L” var ātri pagatavot gardu un veselīgu ēdienu tāpat kā jebkurā citā „Xiaomi Air Fryer” ierīcē, taču divas zonas parada ierīci daudz universālāku un ērtāku.