Traģiska statistika! Zobārste šokē ar informāciju par zobu tīrīšanas paradumiem Latvijā
Vai tiešām pietiek tikai regulāri tīrīt zobus, lai tie būtu veseli? Daudzi joprojām ir pārliecināti, ka zobu problēmas galvenokārt nosaka ģenētika, taču zobārsti uzsver – lielākā nozīme ir ikdienas paradumiem. Šo diskusiju vietnē “Threads” aizsāka Ance, kura dalījās pārdomās pēc dzirdētā kādā podkāstā.
“Šodien klausījos podkāstu. Zobārste stāsta, ka Latvijā mazāk nekā 50% cilvēku tīra zobus divas reizes dienā. Vai nav nepatīkami iziet no mājas ar netīriem zobiem? Vai iet gulēt ar netīriem? Un tad cilvēki stāsta, ka tas ir iedzimts, ka slikti zobi…, bet paši netīra,” vietnē “Threads” dalās Ance.
Ance atsaucās uz zobārstes Māras Valdmanes publiski sniegto informāciju podkāstā “Sestdienas rīta kafijas podkāsts”. Dr. Valdmane tur teic:
Viņa stāsta, ka šī iemesla dēļ jau vairākus gadus aktīvi darbojas sociālajos medijos, lai censtos ieskaidrot, ka zobi ir jātīra. “Tad mums nebūs tas drausmīgais mīts par to, ka mūsu ģimenē visiem slikti zobi. Kā būtu, ja jūs savā ģimenē sāktu tīrīt zobus?” jautā zobārste.
Komentāru sadaļā pie Ances publikācijas gan paveras interesants skats. Kāds raksta, ka zobus visu mūžu tīra vienu reizi dienā un viss ir lieliskā kārtībā, bet daudzi citi norāda, ka, lai arī zobu higiēnai dara visu iespējamo, tāpat rodas zobakmens un “caurumi”.
Ance, kura piekopj principu reizi dienā tīrīt zobus, raksta: “Es visu mūžu vienu reizi dienā esmu tīrījusi zobus, un, reizi gadā aizejot uz higiēnu, ārste priecājas, ka labi tīru zobus. Viena higiēniste man stāstīja, ka tas ir kaut kādas vielas siekalās dēļ. Tiem, kam tās ir daudz, veidojas aplikums, un viņi var tīrīt trīs reizes dienā, bet tāpat vairākas reizes gadā pie higiēnista jāiet, jo vienkārši tā ģenētiski ir.”
Arī Ieva vēlas apstrīdēt zobārstes teikto. Viņa pauž, ka ir tas cilvēks, kurš zobus tīra divas reizes dienā un vēl rūpīgi lieto zobu diegu, bet viņai tik un tā regulāri veidojas zobakmens un zobi bojājas ļoti ātri. Savukārt Ievas vīrs mēdz šajā ziņā pamatīgi slinkot, pat īsti nezina, kas ir zobu diegs, bet jau gadiem viņam nav bijis neviens caurums. “Tad nu kur ir taisnība?” jautā Ieva.
Savukārt Iveta norāda uz kādu būtisku faktu:
Kas vēl sakāms komentētājiem?
“Un tad esmu es. Birstēju, diegoju, starpzobu birstes, vienkūlīša birstīte, regulāra higiēna, sakodiens nepareizs, breketes, viss slikti, un zobi turpina bojāties. Un jā, man arī daļa ir no gēniem, jo mammai bija kāda tur slimība, kad atkāpjas smaganas un sāk zaudēt zobus. Apturēt nevar, tikai aizkavēt. Vispār līdz ~18 gadiem nebija problēmu ar zobiem, izņemot sakodienu, tad sākās visādas veselības problēmas, AB čupas, zāles, un zobi arī sāka “atteikt”. Tāpēc nekad nevērtējiet labus zobus kā kaut ko pašsaprotamu.”
“Kariess ir hroniska saslimšana! Iegūta slinkuma rezultātā! Ar pārmantojamību te nav nekādas saistības!!! Tas domāts slinkuma attaisnošanai! P.S. Tā kā dzirdējāt, tā arī IR! Bēdīgi!”
“Tik daudz cilvēku, to pat neslēpjot, nemazgā rokas pēc tualetes apmeklējuma, un kādu pārsteidz tas, ka cilvēki netīra zobus?”
“Nu kopš esmu karnivors, vairs nejūtu, ka vispār ir jēga mazgāt zobus, jo nav aplikuma vispār pēc maltītes, salīdzinot ar to, kad ēdu ogļhidrātu bagātu pārtiku. Pēc ogļhidrātiem prasījās mazgāt pat trīs reizes dienā. Slikti zobi neiedzimst, bet vecāki ieliek vai neliek šūpulī kopšanas paradumus un uzturu.”
“Man salīdzinoši nesen tika salaboti divi pirmie caurumi. Es cenšos tīrīt zobus pēc katras ēdienreizes, mājās noteikti. Kopā tīru 2–4 reizes dienā, bet divas ir minimums.”
“Tīru vismaz trīs reizes dienā. Un man arī ļoti iekrīt acīs, ja kāds netīra zobus vai nenomazgā rokas pirms maltītes vai pēc tualetes apmeklējuma.”
“Es tīru divreiz dienā, bet man patiešām ir iedzimts tas, ka slikti zobi (tēvam, vectēvam tādi bija u.c.). Kad biju bērns, bieži vien pat trīs vai četras reizes dienā tos tīrīju, bet tas nemainīja faktu, ka gandrīz katru gadu nācās doties pie zobārsta, lai labotu zobus. Tikmēr man ir radinieki, kuri ļoti reti tīra zobus, bet tā vietā košļā košļājamās gumijas, un viņu zobi ir mūžīgi balti un stipri. Biju mēģinājusi darīt tā kā viņi, īsā laikā nonācu pie tā, ka jāiet pie zobārsta labot kārtējos zobus.”
“Man ir 39 gadi un neviens caurums. Neko nedaru īpaši, mazgāju zobus un eju vienu reizi gadā pie higiēnista. Vecākiem drausmīgi zobi. Higiēnisti saka, ka tas ir mīts, ka to pārmanto.”
“Citi no rīta netīra ar atrunu, ka pa nakti neko neēda, bet jā, drausmas.”
