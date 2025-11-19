Nevajadzētu mest ēdienu ārā! Uzņēmēju ideja par jauna veida ēdināšanu skolās nav sadzirdēta 0
Latvijā tas ir baigais cīniņš, lai skolu ēdnīcās varētu dabūt cauri pašapkalpošanās letes – tam ir daudzi iemesli, viens no tiem ir starpbrīžu laiki, kas šādā gadījumā būtu jāmaina, bet neviens to darīt negrib, šādas nozares nianses atklāj Guntis Bredovskis, “Baltic Restaurants” valdes loceklis.
Igaunijā ir vairāk nekā 100 mācību iestāžu, un pilnīgi visās ir kas pamainīts un rasta iespēja ne tikai visās ieviest pašapkalpošanās letes, bet skolēniem tur ir pat izvēles iespējas, ko katru dienu ēst.
TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” Bredovskis dalījās ar novērojumu, ka bērni ēd labāk, ja ir izvēle, piemēram, starp burkānu un starp kāpostu salātiem; tā ir arī ar visu pārējo: “Arī
Savukārt Juris Zīvarts, Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks, raidījumā sacīja, ka uzņēmēji noteikti būtu tikai priecīgi, ja varētu skolā nodrošināt bufetes tipa ēdināšanu: “Ja kādreiz likās, ka šādā gadījumā daudz ēdiena izmetīs ārā, tad, aprunājoties ar uzņēmējiem, ir tieši pretēji – bērni uzliek to, ko vēlas, un to arī visu apēd.”
“Pusdienās nedrīkst saukt ātrāk par pulksten 11, kas it kā ir loģiski, jo līdz pēcpusdienai būs grūti skolā izturēt — tas ir viens aspekts!”
Tiesa gan, šis jautājums ir atkarīgs no katras pašvaldības rocības, norāda Zīvarts, jo šobrīd esot vietas Latvijā, kur šāds ēdināšanas princips jau ir ieviests.