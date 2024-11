“Jūs nedzirdat tik daudz melus, kā pirms vēlēšanām, kara laikā un pirms medībām…” Rajevs komentē, kā situāciju Ukrainā iespaidos ASV prezidenta vēlēšanas Ieteikt







“Rietumu atbalsts ir tā kritiskā lieta, kas ukraiņiem ir vajadzīga,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā kopā ar Igoru Rajevu” pauda NBS rezerves pulkvedis un 14.Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs) Igors Rajevs, analizējot situāciju frontē un Rietumu sabiedroto militāro atbalstu, kā arī gaidāmo ASV prezidenta vēlēšanu ietekmi uz kara gaitu un atbalstu Ukrainai.

“Situācija ir ļoti, ļoti sarežģīta,” turpināja sacīt Rajevs. “Zelenskis vienā no intervijām pateica, ka Ukraina tagad ražo 20 Bohdana haubices mēnesī, kas ir 240 gadā. Ļoti labs skaitlis! Vairāk nekā Francijā ražo. Ukraina kara laikā ražo vairāk nekā Francija miera laikā. Bet ar tām haubicēm nepietiks. Tas ir būtiski par maz. Ukrainas industrija nespēj apgādāt armiju ar visu to, kas ir nepieciešams. Domāju, ka tas ir pašsaprotami, jo Krievijas raķetes un droni nemitīgi uzbrūk visiem militārās industrijas uzņēmumiem, un visādos veidos kaitē un traucē to darbību. Un tieši tāpēc Rietumu atbalsts ir tā kritiskā lieta, kas viņiem ir nepieciešama,” atzina NBS rezerves pulkvedis.

Vai tagad kaut kas varētu mainīties Rietumu sabiedroto atbalsta “apjomos un ātrumos”? Uz šo TV24 raidījuma vadītāja precizējošo jautājumu Rajevs atteica, ka to lielā mērā noteiks arī 5.novembrī gaidāmo ASV prezidenta vēlēšanu rezultāts – vai pie varas nāks bijušais valsts prezidents Donalds Tramps vai Kamala Harisa.

“Viens no pirmajiem viņu paziņojumiem būs par to, ko viņi plāno darīt ar Ukrainu? Un šajā gadījumā, kur būs šī būtiskā atšķirība? Būtiskā atšķirība ir tāda, ka jūs priekšvēlēšanu kampaņā ļoti bieži sakiet vienas lietas – nu tas teiciens par to, ka jūs nedzirdiet tik daudz melus, kā pirms vēlēšanām, kara laikā un pirms medībām,” smaidot pauda Rajevs. “Vēlēšanas beigsies un tad mēs redzēsim… Tā persona, kura tiks ievēlēta, tai būs jāsāk atbildēt par saviem vārdiem, un būs jārunā par reāliem plāniem un ko plāno darīt? Un tad mēs, iespējams, labāk sapratīsim, kas mūs gaida šā gada nogalē un tad attiecīgi 2025.gadā,” komentēja NBS rezerves pulkvedis TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu”.

Kā zināms, tad 2024.gada ASV prezidenta vēlēšanas būs 60. ASV prezidenta vēlēšanas, kas notiks šā gada 5.novembrī. Tajās ievēlēs ASV prezidentu un viceprezidentu. Par ASV prezidenta amatu cīnīsies divi kandidāti – Donalds Tramps un Kamala Harisa, savukārt veselības problēmu dēļ no kandidēšanas iepriekš atteicās pašreizējais ASV prezidents Džo Baidens, kura vietā par kandidāti kļuva Harisa.

