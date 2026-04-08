Jūsu automašīnas atpakaļskata spogulī ir poga, par kuru jūs, iespējams, pat nezināt: kam tā paredzēta?
Daudzi autovadītāji ir ievērojuši nelielu slēdzīti vai pogu uz automašīnas atpakaļskata spoguļa, taču ne visi zina, kādam nolūkam tā patiesībā paredzēta. Agrāk lielākajā daļā automašīnu bija vienkāršs manuāls slēdzis, ar kuru varēja mainīt spoguļa leņķi, lai naktī samazinātu aiz muguras braucošo auto lukturu radīto apžilbinājumu. Taču mūsdienu automašīnās šī sistēma ir kļuvusi daudz gudrāka.
Auto tehnoloģiju eksperti skaidro, ka daudzos jaunākos transportlīdzekļos šī poga patiesībā aktivizē automātiskās aptumšošanās funkciju. Tas nozīmē, ka spogulis pats pielāgo savu spilgtumu atkarībā no gaismas intensitātes, kas nāk no aizmugures.
Kad funkcija ir ieslēgta, atpakaļskata spogulis automātiski reaģē uz aizmugurē braucošo automašīnu lukturiem un samazina atspīdumu. Rezultātā vadītājam ir vieglāk redzēt ceļu, netiek apžilbinātas acis, un nav nepieciešams novērst rokas no stūres, lai manuāli pielāgotu spoguli.
Kāpēc zem spoguļa dažkārt ir vairākas pogas
Dažās automašīnās zem atpakaļskata spoguļa var pamanīt pat vairākas pogas. To funkcijas var būt ļoti dažādas un lielā mērā atkarīgas no konkrētās automašīnas markas, modeļa un izlaiduma gada.
Eksperti norāda, ka šīs pogas var kalpot, piemēram, mājas vārtiņu vai garāžas durvju atvēršanai, ārkārtas palīdzības izsaukšanai vai arī dažādu auto sistēmu aktivizēšanai. Dažos gadījumos ar tām var arī pārslēgt spoguli starp dienas un nakts režīmu, lai uzlabotu redzamību dažādos apgaismojuma apstākļos.
Speciālisti arī norāda, ka atpakaļskata spoguli iespējams modernizēt. Daudzi autovadītāji izvēlas to nomainīt pret modernāku modeli, kas piedāvā papildu funkcijas.
Tomēr eksperti brīdina – lai gan spoguļa nomaiņu teorētiski var veikt arī pats autovadītājs, pastāv risks sabojāt automašīnas elektroniku vai pašu spoguli. Tāpēc pirms uzstādīšanas ir svarīgi pārliecināties, vai izvēlētais modelis ir saderīgs ar konkrēto auto pēc izmēra, stiprinājuma un slīpuma leņķa.
Tirgū pieejami arī moderni spoguļi ar skārienvadību. Tajos, vienkārši pārvelkot ar pirkstu pa virsmu, iespējams pārslēgt dažādus režīmus.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.