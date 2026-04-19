Kā atpazīt narcisu jau pirmajā randiņā: 5 ne tik acīmredzamas pazīmes
Iepazīšanās ar jaunu cilvēku var šķist gluži kā pasakas sākums: komplimenti, patiesa interese, īpašas tuvības sajūta. Taču tieši šādos brīžos ir svarīgi nezaudēt modrību. Pastāv noteiktas pazīmes, kas palīdz saprast, ka aiz pievilcīga ārējā tēla var slēpties narcistiska personība.
Portāls Glavred skaidro, kā atpazīt narcisu jau pirmajā randiņā un nepakļauties viņa ietekmei.
Saruna tikai par viņu
Psihoterapeite Jūlija Demkina skaidro, ka narciss uztver sarunas biedru kā spoguli savam diženumam. Viņš var ilgi stāstīt par sevi, uzsverot savus panākumus, talantus un “īpašumu”.
Tavus mēģinājumus dalīties ar kaut ko personīgu viņš bieži ignorē vai pārtrauc ar jaunu stāstu par sevi.