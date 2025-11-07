“Tuviniekam naktī trūka elpas…” Sieviete atklāti dalās stāstā par pazemojošu attieksmi no NMPD darbinikiem 29
Par mūsu mīļo cilvēku veselību nav nekā svarīgāka! Tāpēc šādi stāsti ļoti sāp… Kāda sieviete publiski dalījusies savā tikko kā piedzīvotajā pieredzē. Naktī, pārdzīvojumā par tuvinieka veselību, viņa zvanījusi uz ārkārtas tālruni 113, lai saņemtu padomu un palīdzību. Dispečers lēmis sūtīt brigādi, tomēr, kad mediķi ieradās, sieviete negaidīti saņēma rupju un pazemojošu attieksmi par to, ka nav pati izvērtējusi situāciju.
Viņa publiski vērsās pie Nacionālā veselības dienesta (NVD) un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD), vaicājot, kā tad īsti pareizi būtu jārīkojas līdzcilvēkam šādās situācijās?
Lūk, sievietes pieredze!
“𝗡𝗲𝗸𝗮𝗱 𝗻𝗲𝘀𝘂̄𝗱𝘇𝗼𝘀, 𝘀𝗮𝗴𝗿𝗲𝗺𝗼𝗷𝘂 𝘂𝗻 𝗮𝗶𝘇𝗺𝗶𝗿𝘀𝘁𝘂, 𝗯𝗲𝘁 𝘀̌𝗼𝗿𝗲𝗶𝘇 𝗴𝗮𝗻 𝗴𝗿𝗶𝗯𝗮𝘀 𝗶𝘇𝘁𝗲𝗶𝗸𝘁 𝘀𝗮𝘃𝘂 𝘀𝗮̄𝗽𝗶: Tuviniekam naktī trūka elpas, zvanīju 113, lai izskaidrotu situāciju un lūdzu, vai būtu nepieciešama ātrā palīdzība šajā gadījumā. Man atbildēja, ka ir gan nepieciešama. Atbrauca brigāde, konstatēja, ka tuviniekam nav nāves briesmu un burtiski 𝗶𝘇𝗹𝗮𝗺𝗮̄𝗷𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗶 par to, ka 𝗲𝘀 𝗻𝗲𝗲𝘀𝗺𝘂 𝗶𝘇𝘃𝗲̄𝗿𝘁𝗲̄𝗷𝘂𝘀𝗶 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮̄𝗰𝗶𝗷𝘂. Es vēl mēģināju taisnoties, ka neesmu mediķis un nevaru tik detalizēti saprast, kas notiek ar cilvēku. Skaidroju, ka konsultējos un NEpieprasīju, lai brauc, bet kopā ar dispečeri mēģinājām saprast kā rīkoties. Uz ko viens no brigādes man uzbrēca, ka 𝟭𝟭𝟯 𝗻𝗮𝘃 𝗸𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮̄𝗰𝗶𝗷𝘂 𝘁𝗮̄𝗹𝗿𝘂𝗻𝗶𝘀 𝘂𝗻 𝘃𝗶𝗻̧𝗶 𝗻𝗮𝘃 𝗸𝗹𝗮𝘂𝗻𝗶.
Es mēģināju atsaukties uz Nacionālais veselības dienests tīmekļvietnē rakstīto, ka man bija tiesības šādā situācijā zvanīt uz 113, uz ko brigādes runasvīrs man dusmīgi attrauca, ka tam ir domāti citi tālruņi.
Šodien, pārlasot 𝗞𝗮̄ 𝗽𝗮𝗿𝗲𝗶𝘇𝗶 𝗶𝘇𝘀𝗮𝘂𝗸𝘁 𝗡𝗠𝗣𝗗 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗸̧𝘂 𝗯𝗿𝗶𝗴𝗮̄𝗱𝗶? sapratu, ka, lai uz kādu telefona numuru es zvanītu, rezultāts būtu ātrās palīdzības brigādes izsaukšana.
Nacionālais veselības dienests un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests kā tad īsti pareizi būtu jārīkojas līdzcilvēkam šādās situācijās naktī, kad viņam kā NEmediķim šķiet, ka tuviniekam ir nopietnas veselības problēmas. Un vai tiešām šajā situācijā man, kas mēģināja sniegt palīdzību, ir jāsaņem pārmetumi un pazemojumi par to, ka es kā NEmediķis nespēju izvērtēt situāciju. Turklāt es konsultējos un dispečers pēc daudzu jautājumu uzdošanas, pieņēma lēmumu saukt ātro palīdzību, es piekritu.”
Uz sievietes pieredzes stāstu atsaucās arī NMPD pārstāvji. Viņi pie raksta komentē: “Ja dzīvībai vai veselībai draud briesmas vai ir šaubas par to, vienmēr aicinām zvanīt uz ārkārtas tālruni 113 vai 112. Vieglākos veselības problēmu gadījumos naktī var zvanīt arī ģimenes ārstu konsultatīvajam tālrunim – 66016001. Tālruņa mediķi uzklausīs un sniegs padomus, ja sarunas laikā konstatēs, ka nepieciešama NMPD brigādes palīdzība, speciālists savienos ar ārkārtas tālruņa 113 dispečeru.”
Savukārt Liene Cipule, NMPD direktore, sociālo mediju platformā “X” atbildēja, ka notikušais nav pieņemami.
Nav,un pacientam ir jāvēršas @NMPdienests ar savu negatīvo pieredzi,lai varam uzmeklēt un izvērtēt izsaukumu.
Pirmšķietami ārstniecības personas komunikācija bija neatbilstoša,bet,lai veiktu pārrunas,mums ir jāatrod mediķis starp 2000 darbinieku. Ar šo fb ierakstu to nevaram.
— Liene Cipule (@LieneCipule) November 6, 2025