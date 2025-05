“Galvenais diriģents frontē tagad ir cits!” Ukraiņi šo zaudē vairāk nekā krievi, bet jāslēpj tos ir abiem Ieteikt







Savulaik karos tanks bija galvenais uzbrukuma ierocis, taču šī izpratne un stratēģja šobrīd mainās līdz ar tehnoloģiju attīstību. TV24 raidījumā “14.05. Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks uzsver, ka mūsdienu kaujas laukā klasiskā tanku taktika ir zaudējusi savu nozīmi, tagad galvenais spēku balansētājs tagad ir droni.

“Ja mēs skatāmies uz tanku kā galveno uzbrukuma ieroci – jā, uzbrukums ir tanka stihija. Bet tehnoloģijas pasaulei ir uzdāvinājušas dronu, un tas būtiski mainīja tanku nozīmi,” viņš skaidro. Mūsdienu kaujas laukā droni ir pārņēmuši iniciatīvu. “Tie šobrīd diktē noteikumus – tie ir galvenie diriģenti kaujas laukā.”

Ukrainas pieredze to apliecina – valsts ir zaudējusi vairāk nekā tūkstoš tanku, un lielākā daļa no tiem iznīcināti tieši ar Krievijas droniem. “Un Krieviem situācija ir līdzīga,” atzīst Slaidiņš. Arī viņi saskaras ar līdzīgiem zaudējumiem, un līdz ar to taktika mainās arī otrā pusē.

Ukrainas bruņotie spēki ir oficiāli atzinuši, ka smagi bruņotajām kaujas mašīnām ir nepieciešama jauna stratēģija, ja tās vēlas izdzīvot. Tanka apkalpes šobrīd darbojas ļoti piesardzīgi: “Lielākoties viņi slēpjas – šķūņos, pozīcijās, ierakumos, bunkuros. Tikai uz īsu brīdi izlien, izšauj un tūlīt atgriežas.” Tas tiek darīts, lai samazinātu iespējamību tikt satriektiem, jo katra papildu sekunde kaujas laukā palielina risku.

Tanki vairs netiek izmantoti kā frontes pārrāvēji. Slaidiņš norāda, ka “tie tiek izkliedēti pa kaujas lauku, un šobrīd tanku galvenais uzdevums ir atbalsta funkcija – būtībā mobilās artilērijas loma, un nekas vairāk.”

Neskatoties uz to, Krievijas spēki joprojām mēģina pielietot veco doktrīnu: “Kā teicu – tankiem jābrauc cauri pretinieka pozīcijām, jāpārrāuj fronte. Bet tas nestrādā.” Mūsdienu apstākļos šī pieeja ir novecojusi. “Šobrīd nekas nenotiek pēc otrā pasaules kara doktrīnām.”

Viņš atgādina, ka vēl 2022. gadā tanki tika plaši izmantoti, taču tagad aina ir pavisam cita. “Tagad visi sēžas uz močiem, uz bagijiem kaut bez bruņām, bet ir iespēja ātrāk pārvietoties,” viņš saka, iezīmējot jauno realitāti – mobilitāte, nelielas, grūti notveramas vienības un strauji uzbrukumi, ko vada tehnoloģijas, nevis smagā tehnika.

“Tanka laiks kā frontes pārraucējam ir beidzies. Droni ir pārņēmuši šo lomu,” noslēdz Slaidiņš.