Foto: Fotolia

Daudzi laulātie kautrējas izpaust savas seksuālās vēlmes. Kā saglabāt kaisli laulībā?







Autore: Annika Niedrīte, AS “Latvijas Mediji”

Ģimenes psihologs Andrejs Zberovskis portālā psy-practice.com atzīst, ka ikdienas darbā iegūst informāciju ne tikai par laulāto kļūdām komunicēšanā, bet arī par tām ģimenes attiecību īpatnībām, kuras pozitīvi ietekmē laulību. Uzzinot, ka pārim, kurš laulībā dzīvo jau vairākus desmitus gadu, joprojām saglabājusies seksuāla tieksme vienam pēc otra un viņi nekad viens otru nav krāpuši, viņš vienmēr mēģinājis noskaidrot, kur slēpjas viņu noslēpums. Tā radās saraksts ar desmit noderīgām rekomendācijām.

1. Sekot savai figūrai, izvairīties no liekā svara

Visi laimīgie pāri, kurus psihologs pamanījis, ir kalsni vai vismaz slaidi cilvēki. Tādi ir arī sportiski pāri, turklāt tādi, kur abi laulātie nodarbojas ar to pašu sporta veidu, bieži vien – vienā sporta zālē. (Turklāt bez personīgiem treneriem, ar kuriem bieži rodas mīlas trijstūri). Laimīgie laulātie mēdz kopā ievērot kādas specifiskas diētas (piemēram, reliģiskā badošanās, Vidusjūras, olbaltumvielu vai veģetāro diētu).

Nokāries vēders, celulīts vai dubultzods reti padara kādu iekārojamu vai seksuāli aktīvāku.

Turklāt sports sekmē vīriešu un sieviešu dzimuma hormonu izdalīšanos: tādējādi sekss no “apnicīga laulības pienākuma” kļūs par vajadzību un ikdienas laba garastāvokļa avotu.

Un, protams, ieteiktu netaupīt līdzekļus skaistai apakšveļai, kas tikai uzsvērs jūsu slaidumu. Ietaupījumi ģimenes seksuālajā dzīvē vienmēr rada papildu izdevumus mīļākajiem un mīļākajām.

2. Nepieļaut garus pārtraukumus seksā

Cilvēka psiholoģija ir tā iekārtota – ja ģimenē izveidojusies tradīcija, ka seksa nav ilgāk par nedēļu vai divām (neatkarīgi no tā, kādi tam iemesli, svarīgi, ka tā notiek regulāri), tad kāds no laulātajiem jūtas aizvainots, bet kādam sāk darboties kompensācijas mehānismi. Apvainojies domā tā: “Nu kāpēc mani ignorē! Nu, labi: ja negribi mani, nevajag arī! Es to atcerēšos! Kad tu man sāksi uzmākties, es arī izlikšos, ka man nekā nevajag!” Kompensācija izpaužas: vīrs vai sieva ņem personīgās seksuālās vajadzības savās rokās, sāk skatīties porno un regulāri masturbē vai sameklē mīļāko.

Vēlāk pie šādas realitātes pierod un pat sāk nepareizi izskaidrot situāciju. Ja sieva vienkārši ir ļoti nogurusi vai apvainojusies uz vīru par kaut ko, kas nav saistīts ar seksu, viņš pēkšņi izlemj, ka pēc dzemdībām viņa zaudējusi interesi par seksu un labāk viņu netraucēt. Vai arī vīrs mēnesi nav bijis seksuāli aktīvs, jo problēmas darbā vai veselības dēļ, bet sieva nolemj, ka vīra neaktivitātei par iemeslu ir viņa vecums. Tāpēc labāk neaiztikt viņu, lai viņš nenonāktu neveiklā situācijā, jo nevar nodrošināt erekciju un tā tālāk. Visos šajos loģiskajos, bet fundamentāli nepareizajos spriedumos nav tālu no nodevības. Padoms: nepieļaut pārtraukumus seksā vairāk nekā trīs vai četras dienas.

3. Iet gulēt ne vēlāk par pulksten 23:00

Kāda varētu teikt: “Mēs taču neesam pensionāri! Naktī mums patīk skatīties seriālus, palasīt grāmatu, sēdēt internetā…” Psihologa atbilde: “Prakse rāda, ka daudzi no pāriem, kas regulāri iet gulēt pēc pusnakts, līdz tam laikam jau ir noguruši un vēlas tikai gulēt, sekss vienkārši nenotiek, jo nevienam nav vajadzīgs.

Nelaimīgi laulātie sūdzas, ka nedēļas nogalē viņi visu nakti skatās TV raidījumus un ēd, bet nevar sagaidīt seksu”.

Bet tiem pāriem, kas bērnus noliek gulēt līdz 22, ir regulāra intīmā dzīve. Starp jēdzieniem “iet gulēt līdz pulksten 23” un “aizmigt bez seksa” nav vienādības zīmes.

4. Atrast iespēju nodarboties ar seksu, kad mājās nav bērnu

Daudzu ģimeņu problēma ir tā, ka viņu sekss notiek tikai tad, kad aiz sienas guļ bērni vai pāra vecāki. Šajā scenārijā kaislīgs sekss ir praktiski izslēgts: nekādu baudas kliedzienu pilnā balsī (pieklusināts sekss), nav redzes kontakta (sekss tumsā). Nevar uzvilkt mežģīņu apakšveļu, skatīties erotiskās filmas, izmantot seksa rotaļlietas utt. Kaislīgs un juteklisks sekss tehniski iespējams tikai ar mīļākajiem un mīļākajām.

Tāpēc gudri laulātie burtiski dara brīnumus, un rod iespējas vai nu rīta seksam, kad bērni bērnudārzā vai skolā, vai arī dara to vakarā, kamēr bērni aizņemti interešu pulciņos vai vēl kur citur. Vēl citi varianti – vīrs un sieva izbrīvē laiku, lai pusdienas laikā satiktos seksam mājās, paviesojas pie otra darbā; nodarbojas ar seksu automašīnā vai viesnīcā. Kā liecina prakse, tāda seksuālā dzīve ir spilgtāka, ilgtermiņā atstāj pozitīvas atmiņas un veido vēlmi tāpat turpināt. Vajadzība pēc kreisajiem soļiem krasi samazinās.

5. Regulāri pavadiet laiku (un nedēļas nogales) bez bērniem

Daudzi pāri vai nu konfliktu ar vecākiem, vai banāla slinkuma (slinkums tālu vest bērnus) un pārspīlētas vecāku pienākuma apziņas dēļ (moto: nedēļas nogale tikai bērniem) pilnīgi visu savu brīvo laiku un brīvdienas pavada kopā ar bērniem. Sekas – pārim vienkārši nav regulāras interesantas seksuālās dzīves un, pats galvenais – tāda nav sagaidāma! Tā izveidojas vīra un sievas psiholoģiskā gatavība pārgulēt gandrīz ar jebkuru “no malas”, ja tikai tas kaut nedaudz atšķiras no garlaicīgās seksa imitācijas ģimenē.

Tādēļ laimīgu pāru pieredze skaidri parāda: ja vien laulātie vēl nav pensionāri, svarīgi atrast iespējas pavadīt laiku bez bērniem vismaz divas vai trīs dienas mēnesī! Ja nav vecmāmiņu, var izmantot auklītes pakalpojumus. Pretējā gadījumā vispirms paliksi bez seksa, un tad bez vīra (vai sievas).

6. Uzņemties iniciatīvu tādā seksā, kas patīk otrai pusītei

Daudzas grāmatas un raksti iesaka: “Laulātajiem nevajadzētu kautrēties, apspriežot viņu seksuālās vēlmes un vajadzības.” Praksē ir divas problēmas: pirmkārt, daudzi laulātie joprojām ļoti kautrējas izpaust savas seksuālās vēlmes, un, otrkārt, pat ja sadūšojušies tās nosaukt, pamana, ka otrā pusīte nemaz necenšas intīmajā dzīvē tās ieviest. Ievainotais pašlepnums izraisa apvainošanos un atsalumu attiecībās.

Cilvēks pie sevis domā: “Es teicu, ko gribētu saņemt seksā, bet to nesaņemu. Pareizāk sakot, tas notiek, bet tikai pēc manas iniciatīvas un izskatās kā izmisīga ubagošana, it kā to vajadzētu tikai man vienam! Ja neprasīšu, nekas nenotiks, it kā es neko nebūtu teicis. Vai nu partneris tā parāda, ka ierosinātais viņam (viņai) ir nepatīkams, vai arī es neesmu pelnījis laimi gultā. Tāds sekss man nav vajadzīgs! Es saņemšu šos seksa veidus un paņēmienus no cilvēka, kuram tas patiešām interesēs un kurš uzņemsies iniciatīvu.”

Tāpēc laulātajiem, kas ir laimīgi ģimenē un seksā, raksturīga attieksme: “Ja partneris teica, ka viņš vai viņa grib kaut ko pikantu, tad arī man tas ir svarīgi. Man jāuzņemas iniciatīva īstenot vēlmes, kuras partneris atklāja. Tad arī manas iniciatīvas tiks atbalstītas, un sekss mūsu ģimenē būs spilgts un daudzveidīgs.”

7. Uzslavēt vienam otru seksā

Sekss ir saasinātas pašapziņas sfēra. Ja vīrs vai sieva negūst pozitīvas atsauksmes no partnera par savām seksuālajām spējām, darbību un iniciatīvu, tas ievērojami samazina aktivitāti un bieži vien sākas “laulības seksuālā stagnācija”.

Tāpēc ņemiet piemēru no veiksmīgām ģimenēm un gultā slavējiet viens otru.

Atcerieties: slavēšana iedvesmo, kritika nomāc vēlmes, bet ģimenes gultā vēlme, iekāre jāsaglabā par katru cenu. Var teikt tieši: pat par orgasma imitēšanas cenu. Šodien pareizi simulēsim un paslavēsim, tā iedvesmojot partneri censties vēl vairāk, rīt mēs to iegūsim!

8. Būt gataviem spontānam seksam un dažkārt novest partneri līdz orgasmam ar roku

Daudzi vīrieši un sievietes aizmirst, ka nav vienlīdzības zīmes starp jēdzieniem “intīmā dzīve” un “dzimumakts”. Vīrs un sieva vienmēr būs priecīgi saņemt seksuālu uzmanību citos veidos, piemēram, apmierināšanu ar rokām un lūpām utt. Neatkarīgi no pāra ģimenes dzīves ilguma un vecuma, tas piešķirs attiecībām sirsnību un maigumu. Konsultācijās daudzas ģimenes teikušas, ka otras pusītes pastāvīgā gatavība spontānam seksam atturēja no krāpšanas, pat ja citi cilvēki izrādīja savas simpātijas.

9. Netaupīt naudu kopīgām izklaidēm brīvdienās

Novērojumi liecina: kaislīgas intīmas attiecības parasti ir pāriem, kuros laulātie aktīvi, un pats svarīgākais – kopīgi pavada brīvdienas, atvaļinājumus un svētkus. Viņi nav mājās sēdētāji, apmeklē sabiedriskās vietas, citas pilsētas un valstis, dodas pārgājienos un brauc ar automašīnām, kopā iet kalnos un nirst jūrā. Noslēpums te vienkāršs: spilgtie iespaidi par daudzveidīgajām un interesantajām ģimenes atpūtas aktivitātēm sniedz laulātajiem jaunas komunicēšanas un diskusiju tēmas, savukārt tas ļauj kausēt ledu, kas rodas no parastajiem sadzīves konfliktiem. Komunikācijas vieglums ir brīvu ģimenes intīmo attiecību pamats, iespēja pāriet pie tām bez ilgām provizoriskām sarunām un piemērota mirkļa gaidīšanas.

10. Nekad neapvainot un nesist otru

Lielākā daļa ģimeņu, kurās laulības pārkāpšana un seksuāls vēsums ir svešas parādības, ir pāri, kuri nepaceļ roku viens pret otru un neapvaino. Smagi aizvainojumi neveicina aktivitātes gultā, un

jebkuras nopietnas domstarpības gandrīz garantēti noved pie seksuāla streika, kad kāds no pāra skaidri vai netieši izvairās no intīmajām attiecībām.

Jūs saņēmāt desmit padomus, kas ne tikai palīdzēs padarīt jūsu ģimenes seksu spilgtāku, bet arī… padarīs to par realitāti! Ja vīrs vai sieva kļuvis neuzticīgs, tas parasti saistīts ar minimālu seksu ģimenē vai pat pilnīgu tā trūkumu daudzu nedēļu, mēnešu vai pat gadu laikā. Ja izmantosiet padomus – neuzticības risks ievērojami samazināsies.