Kā saglabāt reibinošo liepziedu smaržu? Gatavojam izvilkumu







Visapkārt zied liepas, un tā vien gribas to smaržu saglabāt ne vien atmiņā, bet arī realitātē, lai ik brīdi, kad rodas vēlme, tā atgādinātu par vasaru.

Visi zinām, cik vērtīgi ir liepziedi un kā tie nāk par labu mūsu organismam, izskatam un pašsajūtai. Bet kā to labumu saglabāt līdz nākamai ziedēšanas reizei?

Vajadzīgs destilējamais aparāts

Zāļu sieva Anta Kučere no Kokneses novada ik gadu vāc liepziedus, no kuriem taisa hidrolātus jeb ziedūdeņus, lai pēc tam tos izmantotu bioloģiskās kosmētikas ražošanā. Viņa stāsta, ka vispirms vajag salasīt ziedus, tad uz trim dienām tos atstāt, lai pažūst (vislabāk caurvējā, bet Anta ziedus liek žāvēties uz sava mājas jumta). Svarīgi esot atcerēties, ka hidrolāta ražošanai ziedus nevajag pilnībā izžāvēt, jo tā tie labāk saglabā savu smaržu. Turklāt, ja liepziedus pažāvē, iznākot spēcīgāks hidrolāts.

Hidrolāts ir augu produkts, ko iegūst, destilējot augus. Destilēšanas procesā caur augiem plūst karsts tvaiks, kurš paņem līdzi ēteriskās eļļas un citus auga ķīmiskos savienojumus, kas ir vieglāki nekā ūdens. Tvaikam kondensējoties, rodas hidrolāts. Tas nesatur alkoholu, konservantus un neko citu, izņemot auga būtību un destilētu ūdeni.

Tad ziedus aplej ar karstu ūdeni (tam jābūt uz pusi vairāk nekā ziediem), visu ieliek destilējamā aparātā, kuru savukārt novieto uz gāzes plīts. To, kur iegādāties destilējamos aparātus (tie parasti nāk no Portugāles, Spānijas un citām dienvidu zemēm), var uzzināt internetā, ierakstot meklētājā vārdus „destilējamais aparāts”. Svarīgi, lai tas būtu no vara, jo varš ziedūdenim nedod nekādu smaržu, piegaršu.

Liepziedus jāvāra un jātvaicē 5–6 stundas, tādējādi iegūstot kondensātu. Svarīgi, lai tas ietecētu sterilā traukā. Tvaiki, kas kondicionējušies (tā saucamais hidrolāts), saglabā liepziedu īpašības un tiem raksturīgo smaržu. Tālāk kondensētus pilda traukos, aizvāko, liek vai nu mājas pagrabā, bet, ja tāda nav, tad kādā tumšā, vēsā vietā istabā. Iznāk maigs, smaržīgs, tīrs, caurspīdīgs, dzidrs ziedūdens.

Universālās īpašības

Pēc Antas Kučeres vārdiem, liepziedu hidrolātam piemīt daudzas labas īpašības. Tas noņem ādas apsārtumu, niezi, uzlabo tās krāsu, tīra, tonizē, atjauno, palēlina ādas novecošanos. Var lietot ādas kopšanai maziem bērniem. Hidrolāts noder acu kompresēm, it īpaši pēc intensīvas pie datora pavadītas dienas. Ja ar ziedūdeni apsmidzina spilvenu, tas palīdzēs pret nemieru, bailēm un bezmiegu.

Liepziedu hidrolātu lieto arī pret matu izkrišanu, tāpat tas veicina matu augšanu, piedod tiem dzīvīgumu. Kad mati izmazgāti, ziedūdeni tajos ierīvē, lai tas saglabātos līdz nākamajai mazgāšanas reizei.

Hidrolāts noder arī, lai mīkstinātu klepu – glāzei ūdens pievieno 3–4 tējkarotes hidrolāta un pa tējkarotei dzer.

Liepziedu hidrolāta iedarbība: piemīt pretiekaisuma, sviedrējoša, antiseptiska, nomierinoša, spazmolītiska, mīkstinoša, tonizējoša darbība, tāpat tas izvada no organisma šļakvielas, paātrina reģenerācijas procesus, samazina karstumu, kā arī nomierina, uzlabo garastāvokli.

Ziedūdeni izmanto kā atsvaidzinošu toniku pēc sejas mazgāšanas un pirms krēma uzklāšanas. Ieteicams lietot ūdens vietā kosmētikas produktos – krēmos, želejās, fluīdos, šampūnos, kondicionieros u.c.

Hidrolāti ir vērtīgi produkti, kurus iegūst no augiem destilācijas rezultātā. Nešķaidītā veidā tos var izmantot ādas un matu kopšanai, ādas tīrīšanai un mitrināšanai, kompresēm, kā arī pievienot pašgatavotiem kosmētikas līdzekļiem, kā to, piemēram, dara Anta Kučere.

Hidrolāts ir lietošanai gatavs sejas ūdens. Ar tajā samērcētu vates tamponu var notīrīt seju, kaklu un citas ķermeņa daļas. Tas lieti noderēs arī kosmētikas atlikumu un netīrumu noņemšanai. Hidrolāts nesatur alkoholu, tāpēc nesausina ādu, bet gan to atvēsina un atsvaidzina.