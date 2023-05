Kad locītavā uzkrājas urātu kristāli jeb kāju slazds – podagra

Ilustratīvs foto

Podagra ir samērā izplatīta un sarežģīta artrīta forma, kas var skart ikvienu. To raksturo pēkšņas, smagas un mokošas sāpju lēkmes, pietūkums, apsārtums un jutīgums skartajā locītavā. Podagra (no grieķu valodas – kāju slazds) var attīstīties arī vairākās locītavās, bet visbiežāk — lielā pirksta locītavā.

“Podagras lēkme var rasties pēkšņi, bieži pamostoties nakts vidū ar sajūtu, ka deg kājas lielais pirksts. Skartā locītava ir karsta, pietūkusi un tik jutīga, ka pat uz tās esošā palaga svars var likties nepanesams,” stāsta interniste Veselības centru apvienībā, VCA „Aura” dienas stacionāra vadītāja Inga Orleāne. Ārste uzsver, ka podagras simptomi var parādīties un izzust, taču ir veidi, kā kontrolēt simptomus un novērst uzliesmojumus.

Simptomi parādās pēkšņi

Podagras pazīmes un simptomi gandrīz vienmēr parādās pēkšņi un lielākoties naktī.

Spēcīgas sāpes locītavā. Podagra parasti skar kājas īkšķi, bet tā var skart jebkuru locītavu. Citas biežāk skartās locītavas ir potītes, ceļgali, elkoņi, plaukstas locītava un pirksti. Sāpes, parasti visizteiktākās būs pirmajās 4 līdz 12 stundās pēc to sākuma.

Ilgstošs diskomforts. Pēc tam, kad pirmās lielās sāpes samazinās, locītavā saglabājas diskomforts, kas ilgt no dažām dienām līdz vairākām nedēļām. Vēlāk simptomi var atgriezties un, visticamāk, turpināsies ilgāk un skars vairākas locītavas.

Iekaisums un apsārtums. Skartā locītava vai locītavas piepampst, kļūst jutīgas, siltas un sarkanas.

Ierobežots kustību diapazons. Podagrai progresējot, var būt grūtības normāli pakustināt locītavas.

Kad noteikti vērsties pie ārsta?

Ja rodas pēkšņas, intensīvas sāpes locītavā, sazinieties ar savu ārstu. Inga Orleāne brīdina, ka neārstēta podagra, var izraisīt sāpju saasināšanos un, kas vēl ļaunāk — paliekošus locītavu bojājumus. Nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, ja līdztekus sāpēm ir drudzis un locītava ir karsta, ar iekaisuma pazīmēm — tas var liecināt par infekciju.

Podagras cēloņi

Podagra attīstās, kad locītavā uzkrājas urātu kristāli, izraisot iekaisumu un intensīvas sāpes jeb podagras lēkmi. Urātu kristāli var veidoties, ja asinīs ir augsts urīnskābes līmenis. Urīnskābe patiesībā nav nekas svešs mūsu organismam — tas purīnu sadalīšanas procesā ražo urīnskābi. Taču, kad šajās norisēs kaut kas sametas šķērsām, attīstās podagra.

“Purīni atrodami arī dažos pārtikas produktos, tostarp sarkanajā gaļā un dzīvnieku iekšējos orgānos, piemēram, aknās. Ar purīniem bagātas jūras veltes ir anšovi, sardīnes, mīdijas, ķemmīšgliemenes, foreles un tunzivis. Alkoholiskie dzērieni, īpaši alus, un dzērieni, kas saldināti ar augļu cukuru (fruktozi), palielina urīnskābes līmeni,” stāsta uztura speciāliste Veselības centru apvienībā Anita Baumane. Viņas sacīto papildina ārste, skaidrojot, ka parasti urīnskābe izšķīst asinīs un caur nierēm nonāk urīnā, taču dažreiz vai nu organisms ražo pārāk daudz urīnskābes, vai arī nieres izdala pārāk maz urīnskābes, un tad sākas problēmas. Ja tas notiek, urīnskābe var uzkrāties, veidojot asus, adatai līdzīgus urātu kristālus locītavā vai apkārtējos audos, kas izraisa sāpes, iekaisumu un pietūkumu.

Riska faktori

Lielāka iespēja saslimt ar podagru ir tiem, kuriem organismā ir augsts urīnskābes līmenis. Uzskaitīsim faktorus, kas palielina urīnskābes līmeni organismā!

Diēta

“Ikdienā patērējot daudz sarkanās gaļas un vēžveidīgos, kā arī dzerot dzērienus, kas saldināti ar augļu cukuru (fruktozi), palielinās urīnskābes līmenis, kas attiecīgi palielina risku attīstīties podagrai,” uzsver Anita Baumane, akcentējot veselīga dzīvesveida nozīmi. Speciāliste piebilst, ka alkohola, īpaši alus, lietošana arī palielina podagras risku. Sākoties vasarīgākiem laikapstākļiem, grila sezonai un, svinot Jāņus, to ir vērts ņemt vērā.

Liekā ķermeņa masa

Uztura speciāliste norāda, ka cilvēkiem ar lieko svaru organisms ražo vairāk urīnskābes, līdz ar to arī nierēm ir lielāka slodze to izvadot. “Svarīgi ir ēst regulāri, jo ēdienreižu ne tikai izlaišana un badošanās paceļ urīnskābes līmeni. Ikdienā nepieciešams papildināt ēdienkarti ar garšvielām, šķiedrvielām, piemēram, rudzu maizi, brūnajiem makaroniem, riekstiem, sēklām, piena produktiem un olām, bet pievienot veselīgu devu fizisko aktivitāšu, piemēram, kaut vai pusstundu ilgu enerģisku pastaigu ātrā solī,” saka Anita Baumane.

Blakusslimības

“Dažas slimības palielina risku saslimt arī ar podagru,” stāsta VCA interniste Inga Orleāne. “Riska faktori ietver neārstētu augstu asinsspiedienu un dažādas hroniskas slimības, piemēram, cukura diabētu, aptaukošanos, metabolisko sindromu, sirds un nieru slimības.”

Podagra ģimenes anamnēzē

Ja kādam ģimenē ir bijusi podagra, citiem ģimenes locekļiem ir lielāka iespējamība saslimt ar šo slimību. Tādēļ īpaši jāpievērš uzmanību ikdienas ēdienkartei un jāseko līdzi svara izmaiņām.

Vecums un dzimums

Ārste zina stāstīt, ka podagra biežāk skar vīriešus, galvenokārt tāpēc, ka sievietēm parasti ir zemāks urīnskābes līmenis organismā. Tomēr sievietēm pēc menopauzes urīnskābes līmenis paaugstinās. Vīriešiem ir arī lielāka iespēja, ka podagra attīstās agrāk — parasti 30 līdz 50 gadu posmā, savukārt sievietes šī slimība biežāk skar pēc menopauzes.

Nesen veikta operācija vai trauma

Nesen veikta operācija vai trauma dažkārt var izraisīt podagras lēkmi. Dažiem cilvēkiem arī vakcinācija var izraisīt podagras uzliesmojumu.

Daži medikamenti

Ārstes un uztura specialistes sacīto papildina “Mēness aptiekas” farmaceite Linda Fevraļeva, skaidrojot medikamentu ietekmi uz slimības iespējamo attīstību: “Aspirīns mazās devās un daži citi medikamenti, ko lieto hipertensijas kontrolei, tostarp tiazīdu grupas diurētiskie līdzekļi, angiotenzīnu konvertējošā enzīma (AKE) inhibitori un beta blokatori, imūnsupresanti ciklosporīns vai takrolīms, zāles Parkinsona slimības ārstēšanai ar aktīvo vielu levodopu arī var paaugstināt urīnskābes līmeni. Ja turklāt ģimenes anamnēzē ir ar podagru slimojoši tuvas pakāpes radinieki vai arī jau ir bijušas podagras lēkmes, par citu zāļu lietošanu noteikti jākonsultējas ar ārstu vai farmaceitu.” Savukārt ārstēšanai galvenokārt izmanto medikamentus, kas samazina urīnskābes līmeni asinīs, kā arī iekaisuma procesus atvieglojošus medikamentus.

Iespējamās komplikācijas

Cilvēkiem, kuri slimo ar podagru var attīstīties arī smagāki stāvokļi, brīdina Inga Orleāne.

Atkārtota podagra

Dažiem cilvēkiem podagras simptomi var nekad vairs neatkārtoties. Tomēr citi podagru var piedzīvot vairākas reizes gadā. Medikamenti var palīdzēt novērst podagras lēkmes cilvēkiem ar atkārtotu podagru. Ja podagra netiek ārstēta, tā var izraisīt locītavas eroziju un pilnīgu sabrukšanu.

Progresējoša podagra

Neārstēta podagra var izraisīt urātu kristālu nogulšņu veidošanos zem ādas mezgliņos, ko sauc par tophi urici. Tie var attīstīties vairākās vietās, piemēram, pirkstos, rokās, pēdās, elkoņos vai Ahileja cīpslās gar potīšu aizmuguri, podagras lēkmes laikā locītavām kļūstot pietūkušām un jutīgām.

Nierakmeņi

Urātu kristāli var uzkrāties urīnceļos, izraisot nierakmeņu veidošanos. Atbilstoša diēta un medikamenti var palīdzēt samazināt nierakmeņu risku.

