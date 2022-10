Vecuma pensijas Latvijā saņem gandrīz 450 tūkstoši valsts iedzīvotāju. Foto: Evija Trifanova/LETA

Kādā vecumā tagad iespējams priekšlaikus doties pensijā un vai tad drīkst saņemt autoratlīdzību?







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Kādā vecumā tagad iespējams priekšlaikus doties pensijā? Vai, esot priekšlaicīgā pensijā, drīkst saņemt autoratlīdzību?” jautā Anna Rīgā.

Šogad vecuma pensiju priekšlaikus var pieprasīt no 62 gadiem un 3 mēnešiem, bet nākamgad to varēs pieprasīt no 62 gadiem un 6 mēnešiem. Jāatgādina, ka priekšlaicīgā pensijā, proti, divus gadus pirms likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas, var doties, ja apdrošināšanas stāžs ir vismaz 30 gadu.

Tiesības pensionēties agrāk ir arī virknei noteiktu personu kategoriju, piemēram, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem (ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem), sievietēm, kurām ir pieci vai vairāk bērnu vai bērns ar invaliditāti kopš bērnības un kuras izaudzinājušas bērnus līdz 8 gadu vecumam (ja stāžs ir ne mazāks par 20 gadiem), kā arī citām personu grupām (ar tām var iepazīties tīmekļvietnē: vsaa.gov.lv, sadaļā Pensijas > Vecuma pensija > Plašāk par pakalpojumu > Kā nosaka tiesības).

Par autoratlīdzību jāmaksā nodoklis

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu speciālisti norāda, ka samaksa par intelektuālo īpašumu (autoratlīdzība) un pensija neatkarīgi no to izmaksas avota ir fiziskās personas ienākumi, par kuriem jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Nodokļu normatīvie akti neierobežo pensiju un autoratlīdzību saņemšanu.

Cilvēkam, kas gūst ienākumus no samaksas par intelektuālo īpašumu, no 2021. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim ir tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam. Komersanti, izmaksājot ienākumu autoram, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, ietur nodokli izmaksas vietā un iemaksā to vienotajā nodokļu kontā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumā, piemērojot šādu likmi:

1) ieņēmumiem līdz 25 000 eiro – 25%;

2) ieņēmumiem, kas pārsniedz 25 000 eiro – 40%.

Obligāti sociāli apdrošināmiem pensijas izmaksu pārtrauc

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Liene Glušaka skaidro – ja persona kļūst par obligāti sociāli apdrošināmu personu (darba ņēmēju, pašnodarbināto vai personu, kas piedalās algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos), tai uz šo laiku priekšlaikus piešķirtās vecuma pensijas izmaksu pārtrauc.

Attiecībā uz autoratlīdzības saņēmējiem VSAA eksperte paskaidro, ka likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu noteikts – fiziska persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma (saņem autoratlīdzību), un ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tajā skaitā priekšlaikus), vai kura ir persona ar I vai II grupas invaliditāti, nav obligāti sociāli apdrošināmā persona.

Var saņemt gan pensiju, gan autoratlīdzību vienlaikus

Tas nozīmē, ka autoratlīdzības izmaksātājam par autoru, kurš ir valsts vecuma pensijas vai kuram piešķirta valsts vecuma pensija (tajā skaitā priekšlaikus), vai kurš ir persona ar I vai II grupas invaliditāti, nebūtu jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Bet tā kā no autoratlīdzības ieturētais nodoklis sevī ietver gan VSAOI, gan iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), autoratlīdzības izmaksātājam no autoratlīdzības jāietur aprēķinātais nodoklis pilnā apmērā (25%), jo normatīvie akti neparedz atsevišķi nodalīt IIN.

Līdz ar to VSAA, kad saņems no VID informāciju par ieturētajām un faktiski samaksātajām VSAOI no autoratlīdzības, personas (autora) sociālās apdrošināšanas kontā tās nereģistrēs. VSAA aprēķinās pārmaksātās VSAOI un atgriezīs autoram atpakaļ.

Tādējādi priekšlaicīgas pensijas saņēmējam nepastāvēs liegums vienlaikus saņemt priekšlaicīgu vecuma pensiju un autoratlīdzību.

Ja autors, priekšlaicīgas pensijas saņēmējs, ir pašnodarbinātais (tādā gadījumā tas VID sniedz pašnodarbinātā ziņojumu), tad likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu noteiktais atvieglojums uz autoru attiecināms tieši, tas nozīmē, ka VSAOI autoram, priekšlaicīgas vecuma pensijas saņēmējam nav jāveic. Attiecīgi arī viņam nebūs lieguma vienlaikus saņemt priekšlaicīgu pensiju un autoratlīdzību.

Uzziņa

Vecuma pensiju, kas piešķirta priekšlaikus, līdz vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanai izmaksā 50% apmērā no piešķirtās vecuma pensijas.

Vecuma pensija priekšlaikus tiek piešķirta uz mūžu, līdz ar to, sasniedzot noteikto pensijas vecumu, pensija būs tā pati priekšlaikus piešķirtā vecuma pensija, mainīsies tikai tās izmaksas nosacījumi.