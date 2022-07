Ilustratīvs attēls. Foto: Ieva Leiniša/LETA

Lasītāks jautā: Vai dienestu padomju armijā un studijas ieskaita apdrošināšanas stāžā?







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

“Mans vīrs kārtoja pensiju 2019. gada septembrī, un viņam netika ieskaitīts darba stāžā laika periods par armiju pēc augstskolas beigšanas. Pamatojums – rektora pavēle par akadēmijas beigšanu bijusi pirms iesaukšanas armijā un tikai pēc tās sekojis dienests. Attiecīgi trīs mēnešu dienestu pēc akadēmijas beigšanas darba stāžā neskaita (ja būtu 2 gadi, tad gan skaitītu). Bet armija bija visiem obligāta, nevis brīvprātīga!” – jautā Vēsma D.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Sanita Letapura paskaidro, ka apdrošināšanas stāžā līdz 1990. gada 31. decembrim ieskaita:

• Latvijas pilsoņiem, ārvalstniekiem, bezvalstniekiem un Latvijas nepilsoņiem Latvijas teritorijā un bijušās PSRS teritorijā uzkrāto mācību laiku augstākajās mācību iestādēs, kā arī citās mācību iestādēs pēc vidējās izglītības iegūšanas, bet ne vairāk par pieciem gadiem attiecībā uz specialitātēm, kurās izglītības iegūšanai bija noteikti ne vairāk kā pieci gadi, un ne vairāk par sešiem gadiem attiecībā uz specialitātēm, kurās izglītības iegūšanai bija noteikti vairāk nekā pieci gadi,

• mācību laiku bijušās PSRS teritorijas valstīs, ar kurām Latvijai noslēgts līgums sociālās drošības jomā (Ukraina, Baltkrievija, Krievija) vai tās ir Eiropas Savienības dalībvalstis (Lietuva, Igaunija), vērtē saskaņā ar attiecīgā līguma vai Regulas nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu nosacījumiem.Mācību perioda ieskaitīšana Latvijas apdrošināšanas stāžā atkarīga gan no valsts, kurā mācību periods ir uzkrāts, gan no personas valstiskās piederības, gan dzīvesvietas valsts pensijas pieprasīšanas brīdī. Līdz ar to jāņem vērā, ka šo faktu kopums ir noteicošs katrā konkrētā gadījumā,

• Latvijas pilsoņiem Latvijas teritorijā, bijušās PSRS teritorijā un arī ārpus šīm teritorijām uzkrāto dienestu PSRS bruņotajos spēkos, taču attiecībā uz bijušās PSRS teritorijas valstīm, ar kurām ir noslēgts līgums par sadarbību sociālās drošības jomā vai tās ir ES dalībvalstis, nosacījumi tādi paši, kādi minēti par mācību laika ieskaitīšanu apdrošināšanas stāžā,

• ārvalstniekiem, bezvalstniekiem un Latvijas nepilsoņiem Latvijas teritorijā uzkrāto obligāto aktīvo militāro dienestu PSRS bruņotajos spēkos, un tāpat vērtē līgumu un Regulas nr. 883/2004 nosacījumus.

Nosacījumi par dienesta ieskaitīšanu apdrošināšanas stāžā atkarībā no tā, vai dienests bijis pirms vai pēc augstskolas, nav noteikti.

Tomēr, lai iegūtu detalizētu informāciju par konkrēto situāciju, personai ar jautājumu jāvēršas VSAA, jo var būt kāda nianse, kas jautājumā nav izklāstīta.