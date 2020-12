“Kakas patīk ostīt?!”, “aizver muti!” Māte slepus ieraksta, kas notiek mācību stundās

Ekrānuzņēmums/Bez Tabu

Bērna, otrās klases skolēna, kurš sirgst ar autismu, vecāki satraukti par emocionālo vardarbību pret pašu un citiem bērniem ar īpašām vajadzībām Rēzeknes pamatskolā-attīstības centrā, speciālajā izglītības iestādē. Cenšoties noskaidrot patiesību, vecāki slepus ierakstījuši notiekošo mācību stundās. Audioierakstos atklājas dusmas, nesavaldība, uzbļāvieni un cita nepatīkama pedagoga uzvedība, kas vērsta pret bērniem. Notiekošais skolā satrauc arī bērnu tiesību aizstāvjus, vēsta raidījums “Bez Tabu”.

Astoņgadīgais rēzeknietis Ervīns sirgst ar autiskā spektra traucējumiem. Puisēns nespēj sarunāties, komunicē ar skaņām un rakstot. Ervīns mācās otrajā klasē Rēzeknes pamatskolā-attīstības centrā, speciālajā izglītības iestādē.

Šajā mācību gadā bērna uzvedībā vecāki sāka novērot ko nelāgu, iepriekš neredzētu. Vecāki to jau sākotnēji sasaistīja ar notiekošo skolā.

Jeļena, bērna ar autiskā spektra traucējumiem māte vaino skolotāju emocionālā vardarbībā:

“Kādu dienu tuvojoties skolai, lai savāktu bērnu, no ārpuses dzirdēju, ka viņš ļoti, ļoti skaļi kliedz. Dzirdēju no ārpuses. Tagad [pandēmijas laikā] skolā nedrīkst iet. Skolotāja atveda viņu pie manis, vaicāju, kas notika. Kad viņa atveda bērnu, teica, ka individuālajā nodarbībā ne pārāk vēlējās darboties, tāds bijis protests. Pēc tam mājās viņš raudāja. Agrāk nekā tāda nebija. Viņš vienmēr tāds priecīgs bērns. Nākamajā dienā atkal vaicāju skolā, kas notika ar bērnu. Atbildēja, ka tā arī viss bija. Bērns pateikt neko nespēj, naktīs sāka mosties, nespēja labi izgulēties un negribēja doties uz skolu.”

Bažījoties, ka no skolas personāla negūst atbildes, Ervīna vecāki nolēma ierakstīt stundās notiekošo skaņas ierakstīšanas ierīcē, ko ievietoja dēla mugursomā. Vēlāk noklausoties ierakstus, vecāki bija šokēti par tajos saklausīto.

Jeļena, bērna ar autiskā spektra traucējumiem māte vaino skolotāju emocionālā vardarbībā:

“Tur ir ļoti daudz visa kā. Visu citēt nav iespējams. Dzirdams, ka bērni tiek atstāti vieni bez pieskatīšanas uz ilgu laiku.

Emocionālais fons ir vienkārši briesmīgs! Uz manu bērnu kliedz. Izskan: ”Kā tu man šodien esi apnicis!”, ”aizver muti!”, ”aizej!”, ”apsēdies!”.

Tā vietā, lai bērnam uzdotu uzdevumus un ieinteresētu. Uz bērniem tiek kliegts, vairāki bērni izpelnās dusmas, nosodījumu, dažādas piezīmes.”

Ervīna vecāki pārmetumus par emocionālo vardarbību velta vienai skolotājai, kura ierakstos “izceļas” ar viskrāšņākajiem izteicieniem. Audioierakstus vecāki uzticēja arī raidījumam “Bez Tabu”. Ervīna vecāki uzsver, ka šāda attieksme pret bērniem ar īpašām vajadzībām nav pieļaujama. Sižetā (video raksta sākumā) iekļauti daži audioierakstu fragmenti, kas ir vien neliela daļa no ierakstītās skolotājas uzvedības.

Ierakstos dzirdams, ka skolotājas dusmas, nepatika, nokaitinātība, brīžiem pārlieku stingrā disciplīna tiek veltīta vairākiem bērniem. Tāpat ierakstos dzirdams, ka skolotāja mēdz aiziet no klases, atstājot bērnus vienus.

Ar sūdzību par konkrētā pedagoga attieksmi pret bērniem Jeļena vērsās pie skolas vadības. Jeļena uzskata, ka skolotāja būtu atlaižama no darba. Nesagaidījusi sev vēlamo skolas vadības reakciju uz notikušo, otrklasnieka mamma ne vien uzrunāja “Bez Tabu” redakciju, bet arī vērsās Valsts policijā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, kā arī Valsts izglītības kvalitātes dienestā.

“Bez Tabu” komanda uzklausīja arī Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra direktores Ritas Zommeres viedokli.

Zommere uzskata, ka skolēna māte nav rīkojusies ētiski, ierakstot notiekošo mācību stundās. Speciālās skolas direktore norādīja, ka atteikusies klausīties ierakstus.

Ritas Zommere, Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra direktore:

Protams, tādi izteicieni nav pieļaujami. Par to mēs runājām ar skolotāju. Tika piemērots disciplinārsods. Skolotāju pārcēla no darba šajā klasē citā darbā, kas nav saistīts ar to klašu grupu, kurā viņa strādāja iepriekš. Uzskatu, ka izdarījām, ko varējām. Patlaban šajā klasē strādā cita skolotāja, kurai pašai ir divi bērni ar īpašām vajadzībām. Varbūt viņa labāk sapratīs šo situāciju.”

Notiekošais skolā satrauc arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju (VBTAI), kas ķērusies pie pedagoga rīcības izvērtējuma.

