Cilvēkiem atņēma visu! Vītoliņš par Latvijas iedzīvotājiem, kuri aizbraukuši prom parādu dēļ







“Ļoti maz ir atbraukuši atpakaļ. Mums joprojām ir cilvēki, kuri aizbrauc parādu dēļ, kas veidojās 2007.-2008. gadā,” TV24 raidījumā “Preses klubs” atzina jurists Kalvis Vītoliņš.

Viņš uzsver, ka toreiz bez visa cita cilvēkiem tika atņemts arī vienīgais mājoklis, kas veicināja šo aizbraukšanu.

Turklāt bija tādi politiķi, kas par aizbraukušajiem teica, ka viņi ir lūzeri tā vietā, lai risinātu šo problēmu. Piemēram, valsts garantētu vienīgo mājokli.

Viņš pozitīvi novērtēja tagad virzītos hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzībai paredzētos grozījumus, kuri paredz 50% atlaides piemērošanu hipotekāro kredītu konsolidētajām procentu likmēm uz vienu gadu.

Taču uzvēra, ka toreiz tiem cilvēkiem atņēma visu.

Viņš uzskata, ka ideja par retorikas maiņu, runājot par aizbraukušajiem, ir ļoti laba, akcentējot, ka viņi šeit ir gaidīti, šīs ir viņu mājas utt.

“Es domāju, ka mēs no Valsts prezidenta to varam gaidīt. Un mēs to sagaidīsim!” pārliecināts ir Vītoliņš.

Jau vēstīts, ka Latvijas darba tirgus nāksies atvērt ārvalstu strādājošajiem, jo mūsu valstī trūkst darbinieku, vērtēja labklājības ministrs Uldis Augulis (ZZS).

Ministrs uzsvēra, ka jau pašlaik Polijas un Igaunijas kompānijas izmanto iespējas un “de facto” apgādā dažādas Latvijas ekonomikas nozares ar darbiniekiem no ārvalstīm, bet nodokļi par viņiem aiziet ārpus Latvijas valsts budžeta. Arī tad, ja Latvijā nebūtu 6000 – 8000 Ukrainas bēgļu, valstī būtu jūtams liels darbinieku iztrūkums, atzīmēja politiķis.

Lemjot par darba tirgus atvēršanu, valstij jāvērtē, kādi tieši nodarbinātie ir vajadzīgi, uzsvēra ministrs un atkārtoja no Zaļo un zemnieku savienības izskanējušo ideju darba tirgus plānošanā savienot Ekonomikas un Labklājības ministriju darbu, koncentrējot to vienā ministrijā.