FOTO: Paula Čurkste/LETA; veikals “Rimi”, ilustratīvs foto

Kāpēc makaronu plaukti ir blakus mērcēm? 7 paņēmieni, ko izmanto veikalu iekārtojumā, lai pircēji iztērētu vairāk 0

LA.LV
Mājas Sadzīve

Preču izvietojums pārtikas veikalos nekad nav nejaušs. Katrs plaukts, kases zona un ejas dizains tiek plānots, lai pircēji paņemtu vairāk, nekā bija domājuši. Tā ir teju kā zinātne ar savu nosaukumu – merčendaizings. Veikalnieki rūpīgi analizē pircēju paradumus, un lielākā daļa pircēju uzķeras uz šiem trikiem.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Seksualitātes rangs: kuras Zodiaka zīmes pārstāvji ir vislabākie gultā, bet kuri visbezcerīgākie?
Kokteilis
Milzīgas pārmaiņas un liktenīgas mācības: ko katra zodiaka zīme atklās septembra aptumsumos?
Kokteilis
Princis Harijs apmeklē karalienes Elizabetes II kapa vietu. Situācija ar netālu esošo brāli Viljamu un Keitu izvērtās kutelīga
Lasīt citas ziņas

Šī iemesla dēļ jauna veikala iekārtošana (īpaši, ja runājam par lielveikaliem) nemaz nav ātra un vienkārša. Jau iepriekš ir uzzīmēti plāni, kur kas atradīsies. Lūk, 7 knifi, kas tiek izmantoti visbiežāk! Pievērsiet tiem uzmanību veikalā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Pazudīs paši no sevis: 7 vienkārši padomi un droši risinājumi, kā atbrīvot mājokli no zirnekļiem
Atklājums, kas pārsteidza pat zinātniekus: Kas patiesībā uzbūvēja Lielo Gizas piramīdu?
Veselam
Vīrieši kļūst arvien garāki, sievietes – paliek uz vietas. Interesants iemesls, kāpēc auguma atšķirība arvien palielinās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.