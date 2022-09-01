Kāpēc makaronu plaukti ir blakus mērcēm? 7 paņēmieni, ko izmanto veikalu iekārtojumā, lai pircēji iztērētu vairāk 0
Preču izvietojums pārtikas veikalos nekad nav nejaušs. Katrs plaukts, kases zona un ejas dizains tiek plānots, lai pircēji paņemtu vairāk, nekā bija domājuši. Tā ir teju kā zinātne ar savu nosaukumu – merčendaizings. Veikalnieki rūpīgi analizē pircēju paradumus, un lielākā daļa pircēju uzķeras uz šiem trikiem.
Šī iemesla dēļ jauna veikala iekārtošana (īpaši, ja runājam par lielveikaliem) nemaz nav ātra un vienkārša. Jau iepriekš ir uzzīmēti plāni, kur kas atradīsies. Lūk, 7 knifi, kas tiek izmantoti visbiežāk! Pievērsiet tiem uzmanību veikalā.