#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Pexels

Pazudīs paši no sevis: 7 vienkārši padomi un droši risinājumi, kā atbrīvot mājokli no zirnekļiem 0

LA.LV
Mājas Sadzīve

Zirnekļi ir bieži viesi mūsu mājokļos. Lai gan lielākā daļa no tiem nav indīgi, pat pavisam mazi zirnekļi var būt īsts murgs cilvēkiem ar arahnofobiju.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Atšķirība starp zālēm un indi ir tikai devā: lūk 3 uztura bagātinātāji, kas bendē tavu veselību
Krieviete pārsteigta un “palika uz pauzes”! Latvieši stāsta, kā ārzemēs “atmaskojuši” nekaunīgus tūristus 45
5 interjera kļūdas, kas liecina par bezgaumību jūsu mājoklī – skarbs dizainera viedoklis
Lasīt citas ziņas

Tomēr nevajag tos nogalināt – labāk atbaidīt zirnekļus ar vienkāršām metodēm.

Lūk, septiņi padomi, kā atbrīvot mājokli no nevēlamajiem viesiem:

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Nē, tas nav tāpēc, ka tas nesīs neveiksmi: lūk, kāpēc jums nekad nevajadzētu nogalināt zirnekļus
Mājas
Vērts piefiksēt tiem, kas paniski baidās no zirnekļiem! 5 lietas, kas mājoklim piesaista zirnekļus – dažas no tām var novērst
Mājas
Baidies no zirnekļiem? Nekad nenoskalo tos tualetes podā, tas var izvērsties nepatīkami
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.