TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāda skatītāja interesējās, kāpēc laika ziņu eksperti tagad vairs neziņo sabiedrībai par agrāk tik populārajiem laika tipiem? Kādreiz, informējot par gaidāmajiem laikapstākļiem, pie viena pateica, vai būs, piemēram, 1. laika tips, kas ir īpaši labvēlīgs cilvēka veselībai. Uz skatītājas jautājumu atbildēja raidījuma viesis – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) Prognožu un klimata daļas vadītājs, meteorologs Andris Vīksna.

Vīksna uzreiz atzina, ka skatītājas jautājums ir interesants, jo tieši to nesen kā bija apspriedis ar kolēģiem, vai ir vērts turpināt šo te tradīciju.

“Valsts sabiedriskie mediji vēl izplata šo informāciju, un mēs pat pirms dažiem gadiem mēģinājām no tā atteikties, jo tas ir diezgan unikāls mūsu reģionam, ko kurortologi Jūrmalā un citur Latvijā attīstīja pagājušā gadsimta 70.gados. Un šis indikators nav tāds, kas būtu plaši izplatīts pasaulē – tas ir diezgan unikāls mums!” pastāstīja Vīkna, kurš piebilda, ka sabiedrībā bijusi pretreakcija tam, ja laika ziņu eksperti vairs neziņotu par laika tipu.

Vīksna TV24 raidījumā “Uz līnijas” norādīja, ka LVĢMC tomēr turpina ziņot par laika tipiem.

“Mūsu laika prognozēs un arī Latvijas Televīzijā un Latvijas Radio šī informācija skan, un tā ir publiski pieejama, bet tas mums ir savā ziņā tāds kultūrvēsturisks mantojums, kas ir nācis no vairākus gadu desmitus atpakaļ izstrādātiem zinātniskiem pētījumiem,” smaidot sacīja Vīksna. Līdz ar to LVĢMC Prognožu un klimata daļas vadītājs, meteorologs, atbildot uz TV24 skatītājas jautājumu, apstiprināja, ka šāda informācija vēl tiek sagatavota, jo “atsevišķa sabiedrības daļa to vēl pieprasa, bet tā interese vai izpratne ir samazinājusies, un jaunākā sabiedrības daļa šo laika tipa nozīmi neizprot”.

Vīksna apstiprināja, ka laika tipiem ir nozīme. Vēsturiski ir 4 laika tipi, kas ir sadalīti no “īpaši labvēlīgs līdz īpaši nelabvēlīgs, kas ir 4. laika tips”, viņš atgādināja. “Pie 1. laika tipa lielākajai sabiedrības daļai vajadzētu sajusties īpaši labi, bet pie 4. laika tipa, kas parasti saistīts ar tādiem esktrēmākiem laikapstākļiem un rada arī apdraudējumu, cilvēks jūtas mentāli vai fiziski sliktāk,” tā četru laika tipu sadalījumu sīkāk izskaidroja Vīksna TV24 raidījumā “Uz līnijas”.

Plašāk skatieties pievienotajā video!

Pilnu TV24 raidījumu “Uz līnijas” skatieties video šeit: