“Eiropa grib visu, ASV tikai daļu.” Zemessardzes kapteinis norāda uz atšķirīgām interesēm Krievijas aktīvu jautājumā 0
Zemessardzes kapteinis Māris Bruža TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja, ka aizkulisēs joprojām norisinās aktīva cīņa par Krievijas iesaldētajiem aktīviem, un šajā jautājumā arvien skaidrāk iezīmējas atšķirīgas ASV un Eiropas Savienības intereses.
Pēc viņa teiktā, ASV telefonsarunās ir brīdinājusi Eiropas līderus pārāk nepriecāties par iespējamo piekļuvi šiem līdzekļiem, jo Amerikai esot savi, jau izstrādāti plāni attiecībā uz Krievijas aktīviem.
Kamēr Eiropas līderi joprojām strīdas par iesaldēto Krievijas aktīvu likteni, ASV virzās uz konkrētu rīcības plānu. Tas paredz izmantot vismaz 100 miljardus dolāru no bloķētajiem Krievijas aktīviem Ukrainas atjaunošanai un investīciju projektiem, kurus vadītu tieši ASV.
Bružas ieskatā šāds risinājums Krievijai dod cerību nākotnē atgūt daļu no šīs naudas.
Zemessardzes kapteinis skaidro, ka gadījumā, ja šo finanšu plūsmu pārvaldītu ASV, Krievijai palielinātos iespējas kādā brīdī daļu līdzekļu atgūt.
Arī iepriekš piedāvātajā 28 punktu miera plānā Krievijas iesaldētie aktīvi tika iekļauti tieši ar šādu mehānismu – visa nauda nonāktu ASV rokās, un pēc kara tieši ASV būtu galvenais sadalītājs.
Bruža norāda, ka ASV piedāvājums attiecas tikai uz daļu no iesaldētajiem līdzekļiem. Eiropā savukārt tiek apsvērta iespēja ieguldīt visu summu, taču miera plānā nav skaidri pateikts.
Vienlaikus Eiropā pastāv aizdomas, ka Kremlis cenšas ietekmēt Balto namu, lai nākotnē iegūtu iespēju šo naudu atgūt.
Kā piemēru Bruža min Donbasa atjaunošanu, kurā varētu tikt iesaistītas arī Krievijas kompānijas. Šādā gadījumā pastāv risks, ka liela daļa līdzekļu galu galā atgrieztos Krievijā.