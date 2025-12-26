Centra &#8220;Marta&#8221; Interešu aizstāvības nodaļas vadītāja Beata Jonite Doma laukumā, kur notiek protests &#8220;Nosargāsim Māti Latviju&#8221; pret izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencijas).
Centra “Marta” Interešu aizstāvības nodaļas vadītāja Beata Jonite Doma laukumā, kur notiek protests “Nosargāsim Māti Latviju” pret izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencijas).
Foto: LETA

LA.LV
20:52, 26. decembris 2025
Stāsti

Sociālajā platformā “X” raisījusies diskusija par žurnāla “Ir” gada cilvēku nominācijām. Precīzāk – īpašu uzmanību izpelnījusies viena no nominantēm – “Centrs MARTA” pārstāve Beata Jonite.

Atvadāmies no leģendas: 85 gadu vecumā miris olimpiskais čempions Bondarčuks
Izvirzīšana šādam titulam izraisījusi cilvēkos gan pārsteigumu, gan neizpratni, liekot sociālā tīkla “X” lietotājiem aktīvi dalīties viedokļos un diskutēt par žurnāla lēmumu.

“Latvijai bija pievērsta starptautiska uzmanība pēc tam, kad parlamenta vairākums atbalstīja Stambulas konvencijas denonsēšanu. “Ir” gada cilvēku vidū izvirzīta arī Beata Jonite — viena no galvenajām balsīm, kas centās to apturēt,” tā vēsta žurnāla ieraksts sociālajā tīklā “X”.

Spriežot pēc sabiedrības reakcijas – cilvēkiem ir pavisam pretējs viedoklis. Daži no viedokļiem ir pat ļoti skarbi.

Lūk, cilvēku reakcijas!

Jau ziņots, ka pirmais protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas pie Saeimas pulcēja ap 5000 cilvēku, kļūstot par vienu no daudzskaitlīgākajiem pēdējos gados. Tam Doma laukumā sekoja vēl viens protests, kurā pulcējās jau vismaz 10 000 iedzīvotāju.

Protesti sekoja pēc opozīcijas un Zaļo un zemnieku savienības lēmuma Latvijai izstāties no Stambulas konvencijas. Vēlāk gan Saeimas deputātu vairākums pēc Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča aicinājuma nolēma uz šī parlamenta sasaukuma laiku atlikt lemšanu par iespējamo izstāšanos no konvencijas.

Latvijā Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā dēvētā Stambulas konvencija stājās spēkā pagājušā gada 1. maijā. Tas ir starptautisks līgums, kas paredz, ka tā dalībvalstīm ir jāizstrādā saskaņota politika, lai labāk varētu aizsargāt sievietes no visu veidu vardarbības, kā arī sievietes un vīriešus no vardarbības ģimenē. Tostarp dalībvalstīm ir jānodrošina cietušajiem vispusīga palīdzība un aizsardzība, krīzes centri, krīzes tālrunis, kas darbojas diennakti, specializētie atbalsta centri no seksuālas vardarbības cietušām personām, jāaizsargā un jāatbalsta bērni, kas ir vardarbības liecinieki.

Protesti pret izstāšanos no Stambulas konvencijas
