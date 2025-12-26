Latvijā izsludināts oranžais brīdinājums par stipru vēju – iespējami postījumi 0
Sinoptiķi izsludinājuši oranžo brīdinājumu par stipru vēju sestdien un svētdien, aģentūru LETA informēja Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (LVĢMC).
Brīdinājums būs spēkā no sestdienas plkst. 11 līdz svētdienas plkst. 16.
Sestdien dienas vidū ziemeļrietumu, ziemeļu vējš rietumu un centrālajos rajonos pastiprināsies brāzmās 20 līdz 22 metriem sekundē, bet vakarā piekrastes rajonos vēja brāzmas sasniegs 25 līdz 28 metrus sekundē.
Vējš pakāpeniski sāks pierimt svētdien dienas otrajā pusē, prognozē LVĢMC.
Sinoptiķi atgādina, ka ļoti stipra vēja dēļ tiks lauzti koku zari un iespējama arī koku lūšana. Nenostiprināti priekšmeti vai atlūzas tiks nestas pa gaisu un var radīt bojājumus, postījumus un apdraudējumu personīgajai drošībai. Vējš var radīt bojājumus arī infrastruktūrai, apgrūtināt braukšanas apstākļus, kā arī iespējami elektroapgādes traucējumi. Viļņu darbība var apdraudēt piekrastes infrastruktūru, veidot izskalojumus un appludināt zemākās vietas.
Kā ziņots, sestdien dienas pirmajā pusē gaidāmi nelieli nokrišņi, bet uz vakarpusi līdz ar aukstākas gaisa masas ieplūšanu gaisa temperatūra kritīsies un lietus pāries slapjā sniegā un sniegā.
Sestdien rīta stundās pastiprināsies ziemeļrietumu, rietumu vējš, kas sāks pieņemties spēkā, brāzmās sasniedzot 17 līdz 22 metrus sekundē, bet pēcpusdienā piekrastes rajonos jau varētu būt spēkā oranžās pakāpes brīdinājums par ļoti stipru vēju, sākot no 25 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra kā dienas, tā arī nakts laikā pārsvarā būs -1…+4 grādu robežās, bet sestdien dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +3…+7 grādiem.
💨 Rīt (27.12.) pēcpusdienā ZR vējš brāzmās pastiprināsies līdz 17-20 m/s, piekrastes rajonos līdz 24-26 m/s, bet naktī uz svētdienu (28.12.) vēja brāzmas arī iekšzemes novados (valsts R. un centr. daļā) sasniegs 20-23 m/s, bet piekrastē līdz 25-29 m/s. Lielākais pārbaudījums būs… pic.twitter.com/EkWvrZSgMC
— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) December 26, 2025