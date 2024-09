Foto: Shutterstock

Kardiologs: Holesterīna līmenis būtu jānosaka jau 5-6 gadu vecumā







Aicina vērst uzmanību Ģimenes hiperholesterinēmijai – izplatītākajai ģenētiskajai slimībai, kas draud ar agrīniem veselības riskiem pieaugušo vecumā.

Atzīmējot ģimenes hiperholesterinēmijas dienu 24.septembrī, pacientu biedrība ParSirdi.lv kopā ar kardiologiem aicina ikvienu pārbaudīt holesterīnu, lai laicīgi atklātu šo bīstamo slimību, kas neārstēta var izraisīt agrīnu infarktu vai pat nāvi.

Ģimenes hiperholesterinēmijai (ĢH) raksturīgs ļoti augsts holesterīna līmenis, kas tiek pārmantots no vecākiem. Tā skar 1 no 250 cilvēkiem, līdz ar to Latvijā šobrīd varētu būt ap 7000-8000 pacientu, kas pakļauti šīs slimības riskam. Pateicoties Latvijas Ģimenes hiperholesterinēmijas reģistram, šobrīd Latvijā ir identificēti 620 cilvēki ar apstiprinātu ĢH, kas saņem atbilstošu ārstēšanu un aprūpi.

Latvijas Ģimenes hiperholesterinēmijas reģistra vadītājs, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas kardiologs, Latvijas Universitātes prof. Gustavs Latkovskis: “Vēlos uzsvērt, ka par holesterīnu nav jāsāk domāt tikai pēc 40-50 gadiem, bet jau krietni agrāk. Tipiskos ĢH gadījumos “sliktais” jeb zema blīvuma lipoproteīnu holesterīns (ZBLH) pārsniedz 6,5 mmol/l, bet jaunākiem cilvēkiem līdz 40 gadu vecumam nopietnām aizdomām par slimību jābūt jau sākot no 5,0 mmol/l. Mēs redzam ne mazums gadījumu, kad slimības novēlotās diagnostikas un neārstēšanas dēļ jau 30-40 gadu vecumā ir attīstījusies holesterīna izgulsnēšanās sirds artērijās, lai gan tas būtu bijis viegli novēršams.

Pateicoties mūsu Latvijas Ģimenes hiperholesterinēmijas kardiologu komandai, nepilnu 10 gadu laikā esam panākuši, ka ir būtiski uzlabojušās ārstu zināšanas par šo iepriekš reti atpazīto slimību. Šobrīd 620 (tātad ap 8%) Latvijas iedzīvotāji zina savu diagnozi un atrodas pastāvīgā uzraudzībā pie mūsu speciālistiem. Pie mums uzskaitē ir vēl apmēram tikpat daudzi pacienti ar izteikti augstu holesterīna līmeni, kam šī slimība nav apstiprinājusies. Daļā gadījumu mūsu iespējas precizēt diagnozi ierobežo tas, ka valsts neapmaksā ģenētisko izmeklēšanu šādiem pacientiem.”

Kā atzīst kardiologs, holesterīnu nepieciešams zināt ikvienam pieaugušajam, tomēr ideāli būtu to noteikt jau bērnībā: “Vislabākais brīdis, kad var atpazīt ĢH, ir bērnībā pirmsskolas vecumā (ap 5-6 gadiem), kad dzīvesveids vēl nav paspējis tik ļoti sabojāt vielmaiņu. Ja bērnam konstatē, ka ZBLH ir virs 3,5 mmol/l, noteikti vajadzētu konsultēties ne tikai ar ģimenes ārstu, bet arī ar bērnu endokrinologu. Un, ja bērnam konstatē tik augstu holesterīna līmeni, tad svarīgi pārbaudīt arī vecākus.”

Inese Mauriņa, biedrības ParSirdi.lv vadītāja: “Ģimenes hiperholesterinēmija nav reta slimība, un tā skar tūkstošiem Latvijas ģimeņu, kuras ir pakļautas ļoti augstam sirds slimību riskam. Tāpēc, atzīmējot Ģimenes hiperholesterinēmijas dienu 24.septembrī, vēlamies uzvērt, ka pirmais solis, ko nepieciešams spert, lai diagnosticētu slimību, ir vienkāršs – nepieciešams noteikt savu un savu asins radinieku holesterīna līmeni, kā arī konsultēties ar ārstu par tālākiem soļiem. Lai ārstētu šo slimību, diemžēl ar izmaiņām dzīves veidā būs par maz, tomēr, pateicoties mūsdienīgiem medikamentiem, iespējams efektīvi mazināt holesterīna līmeni, tādējādi uzlabojot pacienta dzīves kvalitāti un mūža ilgumu.”

Kā atklāt augstu holesterīnu un ģimenes hiperholesterinēmiju laicīgi?

1.Ikvienam jānosaka savs holesterīna līmenis – vislabāk uzreiz pie ģimenes ārsta noteikt visus sešus holesterīna rādītājus, tostarp, ZBL holesterīnu, kopējo holesterīnu, augsta blīvuma lipoproteīnu jeb ABL holesterīnu, ne-ABL holesterīnu, triglicerīdu (tauku) līmeni un lipoproteīna(a) līmeni asinīs.

2. Jākonsultējas ar ģimenes ārstu un/vai kardiologu par nākošajiem soļiem, lai veiktu izmaiņas dzīvesveidā un nepieciešamības gadījumā uzsāktu ārstēšanu.

3. Uzziniet vairāk par ĢH, kā arī to, kā sagatavoties konsultācijai pie lipīdu speciālistiem Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcā: www.parholesterinu.lv