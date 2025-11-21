Kārlis Arnolds Avots: &#8220;Ir ārkārtīgi satraucoši redzēt, kā skatītājs elpo līdzi notikumiem un ko viņam tie nozīmē.&#8221;
Kārlis Arnolds Avots: “Ir ārkārtīgi satraucoši redzēt, kā skatītājs elpo līdzi notikumiem un ko viņam tie nozīmē.”
Foto: Karīna Miezāja

Kārlis Arnolds Avots par Vikingu, Eurobasket un Vefiņu | VEF PODKĀSTS #122 0

16:23, 21. novembris 2025
Šī VEF podkāsta epizode ar nupat no Vikingu jaunās sezonas filmēšanas laukuma Latvijā atpakaļ atbraukošo Kārli Arnoldu Avotu. Par NBA līmeni seriālu filmēšanā, par Padomju džinsu otro sezonu, par Eurobasket, Vefiņu un Krastu maču. Lieliski pavadījām 18.11. rītu perfektajā BiteMe (ievērtējiet).

