Kārlis Arnolds Avots par Vikingu, Eurobasket un Vefiņu | VEF PODKĀSTS #122 0
Šī VEF podkāsta epizode ar nupat no Vikingu jaunās sezonas filmēšanas laukuma Latvijā atpakaļ atbraukošo Kārli Arnoldu Avotu. Par NBA līmeni seriālu filmēšanā, par Padomju džinsu otro sezonu, par Eurobasket, Vefiņu un Krastu maču. Lieliski pavadījām 18.11. rītu perfektajā BiteMe (ievērtējiet).
