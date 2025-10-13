Uldis Strautmanis par visu | VEF PODKĀSTS #119 0
Leģendārā vietā mums tapa garākā VEF podkāsta saruna. Šoreiz ar Uldi Strautmani. Par Latvijas sporta žurnālistiku, par sporta pārvaldību, par politiku, par visiem aizgājušo laiku sporta dūžiem… paraolimpiešiem, basketbolistiem, par to, vai jāslēdz ciet “Murjāņi” un vai jābūvē futbola stadions. Ļoti atklāta saruna iegriezās.
