“Februārī nākšu klajā ar nopietnu plānu, kā nopelnīt 7 miljardus.” Kulbergs nāks kā mesija? 0

LA.LV
9:49, 6. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Runājot par šā gada valsts budžeta gatavošanu un diskusijām par to, Ati Švinku, satiksmes ministru, partijas “Progresīvie” valdes locekli, diezgan pārsteidzis tas, cik vāji bija sagatavota opozīcija budžeta debatēs.

VIDEO. “Apsveicu, draugi, Ukrainā saimniekos krievi!” Horens Stalbe satraukts par Latvijas drošību
Kokteilis
Vai kāda no tām piepildīsies? Vangas 7 prognozes 2026. gadam – gaišreģe pareģojusi jaunas liela mēroga problēmas
“Situācija ir kļuvusi bīstama – iedzīvotāji baidās, manā ģimenē viens jau nomira no šī!” Ādažu iedzīvotāji ir nopietni satraukti par savu drošību
Lasīt citas ziņas

“Ja būtu bijusi vēlme kaut ko darīt, tad kur ir idejas, kur ir rīcība, kur ir darbi, kur tad bija opozīcija ar idejām? Tai nebija spēka! Tagad patiesībā mēs redzam, ka tā nemaz negrib uzņemties atbildību šajā sasaukumā!” uzskata Švinka, šo viedokli paužot TV24 raidījumā “Kārtības rullis”.

Andris Kulbergs, Saeimas deputāts (AS), oponē: “Pirmkārt, es uzskatu, ka budžets, kas tika piedāvāts, tas bija bankrota budžets, es to pasaku atklāti! Kāpēc? Tāpēc, ka šis trīs gadu cikls ar 5,5 miljardiem eiro aizņēmumu ir bez idejas, kā kaut ko nopelnīt – vispār neviens nepiedāvā idejas, kā valstij nopelnīt naudu.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Brīnums uz palodzes! Daudziem cilvēkiem šis augs ir mājās, bet viņi pat nezina, ka tas var ziedēt
Kokteilis
“Pateikšu tikai to…” Samantas Tīnas vīrs komentē mīlas stāsta beigas
Sprādziens, kas satricināja Rīgu: kāda būs sagrautās ēkas nākotne?

Viņš raidījuma ēterā vēlējās paziņot to, ka viņš “februārī nāks klajā ar ļoti nopietnu plānu, kāds 35 gadu laikā Latvijā vēl nav bijis, proti, kā nopelnīt 7 miljardus eiro pret to, kā mēs pašlaik tērējam. Jūs redzēsiet, ka tas būs piedāvājums reālai ekonomikai, jo šobrīd šādu piedāvājumu vienkārši nav, ir nulle! Būs konkrēts piedāvājums ar skaidru aprēķinu, kā valstij nopelnīt naudu!”

Švinka uz Kulberga runām reaģēja, sakot, ka tā ir priekšvēlēšanu retorika.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
FOTO. VIDEO. “Vai nav reāli maitas? Tautai jāsamet miljoniņš bērniem, bet pašiem prēmijās 245 miljoni!” Augulis mēģina taisnoties
TV24
“Visiem griežam, bet sev atstājam…” Saeimas budžets: vai parlaments dzīvos kā niere taukos?
TV24
Štokenbergs norāda uz ko jocīgu: valdība ar pūlēm ietaupījusi 170 miljonus, bet iztērēt gatava 600 miljonus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.