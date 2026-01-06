“Februārī nākšu klajā ar nopietnu plānu, kā nopelnīt 7 miljardus.” Kulbergs nāks kā mesija? 0
Runājot par šā gada valsts budžeta gatavošanu un diskusijām par to, Ati Švinku, satiksmes ministru, partijas “Progresīvie” valdes locekli, diezgan pārsteidzis tas, cik vāji bija sagatavota opozīcija budžeta debatēs.
“Ja būtu bijusi vēlme kaut ko darīt, tad kur ir idejas, kur ir rīcība, kur ir darbi, kur tad bija opozīcija ar idejām? Tai nebija spēka! Tagad patiesībā mēs redzam, ka tā nemaz negrib uzņemties atbildību šajā sasaukumā!” uzskata Švinka, šo viedokli paužot TV24 raidījumā “Kārtības rullis”.
Andris Kulbergs, Saeimas deputāts (AS), oponē: “Pirmkārt, es uzskatu, ka budžets, kas tika piedāvāts, tas bija bankrota budžets, es to pasaku atklāti! Kāpēc? Tāpēc, ka šis trīs gadu cikls ar 5,5 miljardiem eiro aizņēmumu ir bez idejas, kā kaut ko nopelnīt – vispār neviens nepiedāvā idejas, kā valstij nopelnīt naudu.”
Viņš raidījuma ēterā vēlējās paziņot to, ka viņš “februārī nāks klajā ar ļoti nopietnu plānu, kāds 35 gadu laikā Latvijā vēl nav bijis, proti, kā nopelnīt 7 miljardus eiro pret to, kā mēs pašlaik tērējam. Jūs redzēsiet, ka tas būs piedāvājums reālai ekonomikai, jo šobrīd šādu piedāvājumu vienkārši nav, ir nulle! Būs konkrēts piedāvājums ar skaidru aprēķinu, kā valstij nopelnīt naudu!”
Švinka uz Kulberga runām reaģēja, sakot, ka tā ir priekšvēlēšanu retorika.