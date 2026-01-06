“Maskas ir kritušas!” Broka teiktais intervijā izsauc asu sabiedrības reakciju 0
Jau vēstījām, ka Latvijas Radio raidījumā “Krustpunktā” viesojās uzņēmējs Armands Broks, kurš pirmo reizi publiski izteicās par Alvja Hermaņa pievienošanos partijai “Republika”. Broka intervija izpelnījusies plašu rezonansi arī sociālajos tīklos.
Kā zināms, Alvis Hermanis 2025. gada pēdējā dienā paziņoja, ka izstājas no politiskās kustības “Bez partijām”, ko pats bija dibinājis. Broks šādu lēmumu komentēja sakot: “(..) es to arī uzzināju no kāda nakts tvīta nākamajā dienā. Mums bija izsludināts konkurss uz biroja vadītāja vietu. Bija pieteikušies vairāk nekā 50 cilvēki un tad mēs diskutējām, cilvēki nāca uz sarunām, bet Alvim neviens nederēja.
Es teicu nekādu problēmu, ja tev šie neder, tad piedāvā savu variantu. No rīta es uzzināju, ka esmu “Vienotības” spiegs vai kas tamlīdzīgs. Man liekas, ka emocionāls un vienkāršs lēmums, jo Alvis pieradis, ka ir režisors un visi dara, kā viņš saka, ja kāds iebilst vai izaicina, tas uzreiz ir sliktais. Man liekas, ka sadarbība un darbs komandā vispār ir latvieša problēma, un arī mēs esam tam pierādījums!”
Sociālajā mediju platformā “X” cilvēki aktīvi diskutē un apmainās ar viedokļiem par Armanda Broka sniegto interviju raidījumam “Krustpunktā”.
Lūk, ko par to domā sabiedrība!
Arī Alvis Hermanis jau paspējis izteikties par intervijā dzirdēto. “Armands bija ļoti atklāts. Drusku tikai samelojās par to, ka esmu viena punkta partijas piekritējs. Nav taisnība.”
Sarunu ar uzņēmēju Armandu Broku!