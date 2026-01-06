Pīts Hegsets Foto: Scanpix/ZUMA Press, Inc.

Putinam tas noteikti bija kā sāls uz brūces! ASV aizsardzības sekretārs publiski izsmējis Krieviju 0

LA.LV
8:05, 6. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV aizsardzības sekretārs Pīts Hegsets publiski izteicies, ka Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas nespēja iejaukties amerikāņu specvienību darbībās operācijas laikā Venecuēlā.

Ārvalstu mediji ziņo, ka Vašingtona atklāti izsmējusi Krievijas pusi, kas iepriekš bija sniegusi militāru atbalstu Venecuēlai. Hegsets pauda: “Izskatās, ka Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas nedarbojās īpaši labi, vai ne?”

Hegsets ironiski atzīmēja, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība nav darbojusies vislabākajā iespējamajā veidā. Viņš uzsvēra, ka operācija tika veikta ātri un profesionāli.

Pēc šiem paziņojumiem sociālajos tīklos parādījās video ar iznīcinātām Buk-M2E pretgaisa aizsardzības sistēmām, kuras iepriekš izmantoja Venecuēlas armija. Šīs pretgaisa aizsardzības sistēmas tika piegādātas no Krievijas un uzstādītas uz Baltkrievijā ražotām MZKT-6922 šasijām.

Atsevišķi Hegsets paziņoja, ka Amerikas Savienotās Valstis atgriežas pie “absolūtas atturēšanas”, kurā pretinieki pat neuzdrošināsies pārbaudīt Amerikas spēku un apņēmību.

Viņš kritizēja arī iepriekšējo administrāciju, minot karaspēka izvešanu no Afganistānas, karu Izraēlā un Krievijas pilna mēroga karu pret Ukrainu. Pēc Hegseta domām, šādi incidenti prezidenta Trampa vadībā būtu novērsti.

