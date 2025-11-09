Raitis Timma par Jāni, basketbolu un Krāslavu | VEF PODKĀSTS 0
Šis VEF podkāsts bija īpašs. Gan pirmais sarunas ieraksts izbraukumā, gan ļoti jūtīga un īpaša tikšanās ar bijušā Vefiņa un Latvijas izlalses līdera Jāņa Timmas tēti Raiti. Skārām gan jaunatnes basketbolu Krāslavā un Latvijā, gan Latvijas izlases sniegumu aizvadītajā Eiropas Čempionātā. Un pavisam trausla un jūtīga bija mūsu sarunas daļa par Jāni.
