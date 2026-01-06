Gadsimtiem sena problēma, kas kļuvusi nekontrolējama. Kā Rīga cīnīsies ar žurkām? 0

LETA, LA.lv
11:36, 6. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks (NA) TV24 raidījumā “Ziņu TOP” komentēja samilzušo problēmu ar žurkām Latvijas galvaspilsētā. Kādi būs risinājumi jautājumā, kas ļoti satrauc Rīgas iedzīvotājus?

VIDEO. “Apsveicu, draugi, Ukrainā saimniekos krievi!” Horens Stalbe satraukts par Latvijas drošību
Kokteilis
Vai kāda no tām piepildīsies? Vangas 7 prognozes 2026. gadam – gaišreģe pareģojusi jaunas liela mēroga problēmas
“Situācija ir kļuvusi bīstama – iedzīvotāji baidās, manā ģimenē viens jau nomira no šī!” Ādažu iedzīvotāji ir nopietni satraukti par savu drošību
Lasīt citas ziņas

“Rail Baltica” būvniecība ir izpostījusi žurku perēkļus. Tās jo īpaši izplatījušās gar kanālmalu. Tāpat jāņem vērā, ka Latvijā strauji pieaug grauzēju pārnēsātā slimība – leptospiroze.

Komentējot iespējamos risinājumus cīņā ar žurkām, Ratnieks uzsvēra, ka šī problēma pastāvējusi jau gadsimtiem ilgi.

CITI ŠOBRĪD LASA
Grenlande ASV radarā! Baltais nams komentē militāra konflikta iespējamību
Spriedze pieaug? Atklāts ASV iespējamais plāns pret Krievijas kuģi
Nosaukts Latvijas hokeja izlases sastāvs olimpiskajām spēlēm! Viens no hokejistiem pat nav piedzīvojis debiju valstsvienības kreklā

“Gadsimtiem jau ir bijusi šī problēma. Skaidrs, ka žurkas ir iztramdītas – notikušas kaut kādas lietu kārtības izmaiņas šo kustoņu dzīvē, kā rezultātā, protams, tās meklē kādas citas vietas.”

Bet kā šo problēmu risināt? Vicemērs uzsvēra, ka būtiska loma ir ēku apsaimniekotājiem. Viņu pienākums ir regulāri veikt deratizāciju un citus pasākumus, lai mazinātu grauzēju izplatību.

Tomēr izkaust problēmu pilnībā nav iespējams.

“Skaidrs, ka, ja gadsimtiem tas ir pastāvējis, to apkarot… jo tur, kur šis kustonis atradīs sev pārtiku, tur viņš arī būs. Un diemžēl žurkas gan rok alas, gan viss kaut ko citu dara – īstenībā ļoti interesants dzīvnieks,” noteica Ratnieks.

Sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” vāc parakstus, lai novērstu žurku izplatīšanos Rīgā

27.novembrī tika sākta parakstu vākšana par iniciatīvu novērst žurku izplatīšanos Rīgā. Kā iniciatīvas iesniedzēja norādīta Tatjana Bodnare-Judina.

Viņa skaidro, ka Rīgas iedzīvotāji, īpaši tie, kas dzīvo centrā, jau vismaz divus gadus cieš no žurku un peļu pastiprinātas izplatīšanās.

Rīgā pastiprināti izplatās bīstama infekcijas slimība leptospiroze, kuru pārnēsā nekotrolējami savairojušies grauzēji.

Epidemioloģiski bīstama situācija pasliktinās aukstajā laikā, kad žurkas un peles pārceļas uz telpām, inficējot pārtikas preces, skaidro Bodnare-Judina.

Viņasprāt, apsaimniekotāju veiktā nekoordinētā deratizācija atsevišķās teritorijās var būt neefektīva un var veicināt grauzēju migrāciju pilsētā, ja tā netiek īstenota vienoti visā pilsētā.

Bodnare-Judina norāda, ka žurku invāziju daļēji veicina arī bioloģisko atkritumu konteineru izvietošana Rīgas pilsētā, jo bioloģiskie atkritumi piesaista grauzējus. Konteineri nav grauzēju izturīgi un žurkas var izgrauzt tajos caurumus un baroties no tiem.

Iniciatīvas iesniedzēja lūdz Rīgas pašvaldību organizēt koordinētus centralizētus deratizācijas pasākumus visā pilsētas teritorijā, kompleksā ar teritorijas tīrīšanu un pasākumiem jaunas žurku invāzijas novēršanai. Līdzīgi, kā ūdensvada dezinfekcija cīņā pret legionellas baktērijām, arī cīņai pret leptospirozi un citām grauzēju pārnēsātajām slimībām jābūt pilsētas prioritātei rūpēs par iedzīvotāju veselību.

Tāpat Bodnare-Judina aicina ieviest grauzēju izturīgus konteinerus un nodrošināt regulāru komunikācija ar apsaimniekotājiem par preventīvajiem pasākumiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Tiek ziņots arvien biežāk! Šajā vietā Rīgā jau divus gadus nekontrolēti pieaug žurku skaits
“Žurku slimība” uzņem apgriezienus; jau 42 ar leptospirozi saslimušie, 3 nāves gadījumi
Mājas
Lai peles nedanco pa galdu un mīlulis laimīgs – dabīgas metodes pret nevēlamiem grauzējiem mājās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.