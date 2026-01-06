Vakars nesīs pārsteigumu! Zvaigznes dienā Latviju šķērsos plaša nokrišņu zona 0
Otrdien, Zvaigznes dienā, daudzviet Latvijā snigs un daudzviet caur mākoņiem uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Vakarpusē valsts centrālo un austrumu daļu no dienvidiem sāks šķērsot plaša nokrišņu zona.
Gaisa temperatūra dienas gaitā Vidzemes ziemeļos nedaudz paaugstināsies, citviet Latvijā tā galvenokārt pazemināsies. Dienas vidū termometri rādīs -2..-7 grādus.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš.
Rīgā līdz vakaram nav gaidāmi būtiski nokrišņi, gaisa temperatūra noslīdēs līdz -4..-5 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē pazemināta spiediena apgabali. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1014 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1020 hektopaskāliem valsts austrumos.
Daudzviet Latvijā braukšanu apgrūtina sniegs un apledojums
Otrdienas rītā daudzviet Kurzemē, Latgalē un Latvijas centrālajā daļā braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem apgrūtina sniegs un apledojums, liecina VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) apkopotā informācija.
Ap plkst. 6.40 Rīgas apkārtnē un Zemgalē braukšana ir apgrūtināta pa visiem lielajiem ceļiem, izņemot Bauskas šoseju.
Kurzemē lielie ceļi ir slideni ap Liepāju un Kuldīgu, kamēr vēsturiskā novada ziemeļu un austrumu daļā braukšanas apstākļi pa lielākajiem ceļiem ir apmierinoši, bet problēmas varētu sagādāt vietējie ceļi.
Vidzemes centrālajā daļā – ap Cēsīm, Valmieru un Smilteni – braukšana pa lielajiem ceļiem problēmas nesagādā, bet tālāk uz austrumiem situācija ir sliktāka. Gulbenes apkārtnē un Latgalē lielie ceļi pārsvarā ir sniegoti un slideni. Braukšana ir apgrūtināta arī pa Daugavpils šoseju un Tīnūžu-Kokneses ceļu visā garumā, liecina LVC apkopotā informācija.
Sniegoto un slideno ceļu posmu tīrīšanā un kaisīšanā otrdienas rītā ir iesaistītas 113 ziemas tehnikas vienības.