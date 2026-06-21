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Vai viedtālrunis, kas “pielipis pie rokām”, var izraisīt neatgriezenisku artrītu? Te atbilde! 0

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LA.LV
19:16, 21. jūnijs 2026
Veselam Dzīvesveids

Mēs pavadām milzīgu daļu dienas, pieķērušies saviem viedtālruņiem – darbam, izklaidei vai pat lai izvairītos no neērtām sociālām situācijām. Starp nebeidzamo saraksti, ritināšanu un tālruņa balansēšanu uz mazā pirkstiņa, mūsu rokas veic milzīgu darbu, kas var izraisīt nopietnu diskomfortu.

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Pieaugot sūdzībām par tā saukto “īsziņu īkšķi” vai “viedtālruņa mazo pirkstiņu”, aktuāls kļūst jautājums: vai šie paradumi var izraisīt hroniskas problēmas, piemēram, artrītu rokās? Reimatoloģe un NBC medicīnas autore Dr. Natālija Azara portālam today.com skaidro, ka atkārtotas kustības pašas par sevi faktiski neveicina artrīta rašanos.

Lai gan tehniski locītavu nolietojums var palielināt osteoartrīta risku, šobrīd nav pārliecinošu datu, ka tieši īsziņu sūtīšana būtu tiešs cēlonis šai deģeneratīvajai slimībai. Tomēr pārmērīga ierīču lietošana var kļūt par sāpīgu provokatoru tiem, kuriem artrīts jau ir sācies, saasinot pamatā esošās sāpes un iekaisumu.

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Viena no biežākajām diagnozēm, ko pacienti kļūdaini uzskata par artrītu, ir “īsziņu īkšķis” jeb cīpslu iekaisums. Pastāvīga īkšķa saliekšana un izstiepšana kairina cīpslas, izraisot pulsāciju, pietūkumu un ierobežotas kustības.

Mediķi šo stāvokli pazīst kā De Kvervēna tenosinovītu, ko vēsturiski dēvēja arī par “mammas īkšķi”, jo tas bieži rodas no atkārtotām kustībām, piemēram, mazuļa celšanas. Tas pierāda, ka problēmas pamatā ir mehāniska pārslodze, nevis pati viedtālruņa tehnoloģija.

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