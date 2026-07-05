Vai ir droši spiest “pieņemt visu” katrā tīmekļvietnē? Šī poga nav tik nevainīga, kā izskatās 0
Liela daļa interneta lietotāju teju katru dienu neapzināti veic izvēles, kas nosaka, cik daudz viņu personas datu nonāks trešo pušu uzņēmumu rokās, spiežot “pieņemt visu” katrā tīmekļvietnē.
Kā raksta medijs HotNews, sīkdatnes (cookies) ir nelieli datu fragmenti, kas tiek glabāti jūsu ierīcē un palīdz vietnēm jūs atpazīt, kad tās apmeklējat atkārtoti. Dažas no tām, piemēram, preču saglabāšana iepirkumu grozā vai valodas izvēle, ir pilnīgi leģitīmas un noderīgas.
Tomēr, kā teikts materiālā, pastāv arī cita veida sīkdatnes – mārketinga un analītiskās –, un tās izseko katru jūsu soli tīmeklī.
Vislielākās privātuma problēmas rada tā dēvētās trešo pušu sīkdatnes, kuras uzstāda tādi giganti kā “Google”, “Meta” vai “TikTok”. Tās spēj fiksēt, kādas preces esat meklējis vai kādus rakstus lasījis, un pēc tam vajāt jūs ar mērķtiecīgu (personalizētu) reklāmu pilnīgi citās platformās.
Saskaņā ar Eiropas likumdošanu vietnēm ir pienākums piedāvāt lietotājiem skaidru un līdzvērtīgu izvēli. Pogai, lai atteiktos no izsekošanas, jābūt tikpat viegli pieejamai kā piekrišanas pogai.
Pēc pieejamajiem datiem, šāda pieeja ir saistīta ar biznesa modeli: ja lielie mazumtirgotāji (tādi kā “eMAG”, “Temu” vai “Shein”) ļauj viegli atteikties no sīkdatnēm, jo to rīcībā ir autorizētu lietotāju bāzes, tad ziņu portāli ir kritiski atkarīgi no reklāmas, tāpēc rada mākslīgus šķēršļus privātuma aizsardzībai.
Eksperti pašreizējo baneru sistēmu sauc tikai par kontroles šķietamību. Pēc informācijas tehnoloģiju tiesību konsultanta Bogdana Manoļas domām, struktūra ar daudzajām sīkdatņu kategorijām ir manipulācija.
“Faktiski tas, ka tās tiek sadalītas četrās, trīs vai vairāk kategorijās, un šīs kategorijas tiek sauktas dažādos vārdos – tas ir tikai izgudrojums, lai pamudinātu lietotāju pieņemt pēc iespējas vairāk,” viņš uzsver.
Speciālists uzskata, ka problēma ir jārisina globāli. Pēc viņa teiktā, vienkāršākais risinājums ir pārcelt šo izvēli uz pārlūkprogrammas līmeni, lai cilvēks vienu reizi iestatītu savu privātuma līmeni, nevis katru dienu spiestu uz desmitiem baneru.
Ir zināms, ka Eiropas Komisija jau gatavo pakotni “Digital Omnibus” tieši ar šādu ideju: viena centralizēta piekrišana pārlūkprogrammas līmenī ar iespēju atkārtotu pieprasījumu veikt ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem.
Kamēr varasiestādes vēl tikai gatavo reformas, lietotājiem iesaka pašiem rūpēties ar savu drošību. Autori rekomendē veltīt dažas sekundes, lai atrastu pogu “tikai nepieciešamās”, vai arī izmantot specializētas pārlūkprogrammas un spraudņus, kas pēc noklusējuma bloķē izsekotājus.